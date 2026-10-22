Quatro suspeitos de envolvimento em um assalto com violência extrema a uma farmácia de Jundiaí, na madrugada desta quarta-feira (21), foram presos por por guardas municipais, em Barueri, por porte ilegal de arma de fogo, também nesta quarta-feira. Eles se deslocavam para Campinas, onde, segundo relataram aos agentes, também roubariam uma farmácia. Com o grupo, foram apreendidos celulares e uma arma de fogo.
Os quatro homens estavam em um carro e em uma motocicleta, que fazia a escolta do veículo. A moto foi identificada como a mesma utilizada no assalto em Jundiaí e apresenta a numeração de identificação suprimida. Ainda não se sabe se o veículo é produto de furto ou roubo ou se foi adquirido em leilão.
Dois deles são apontados como possíveis autores do assalto em Jundiaí e os outros dois como comparsas no crime.
Durante a abordagem em Barueri, ocorrida nesta noite, eles disseram aos guardas que estavam a caminho de Campinas, onde também pretendiam roubar uma farmácia.
O grupo é suspeito de atuar em roubos de medicamentos de alto custo, sobretudo os utilizados para emagrecimento.
O ROUBO EM JUNDIAÍ
Dois criminosos invadiram a farmácia e renderam um cliente e pelo menos três funcionários, que foram levados para uma sala nos fundos do balcão. Uma das funcionárias foi atingida na cabeça com uma coronhada.
Ameaçando todos de morte e empunhando uma pistola prateada, os assaltantes ordenaram que o cofre fosse aberto. Foram levadas canetas de Mounjaro, além de insulinas e outros medicamentos de alto custo.
Após a fuga dos criminosos, a Polícia Militar foi acionada. Apesar das buscas realizadas na região, os suspeitos não foram localizados naquele momento.
Dois deles apontados como possíveis autores do assalto em Jundiaí e outros dois como possíveis comparsas - foram abordados por guardas municipais em Barueri. Com o grupo, foi encontrada uma arma possivelmente utilizada no crime.