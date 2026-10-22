Quatro suspeitos de envolvimento em um assalto com violência extrema a uma farmácia de Jundiaí, na madrugada desta quarta-feira (21), foram presos por por guardas municipais, em Barueri, por porte ilegal de arma de fogo, também nesta quarta-feira. Eles se deslocavam para Campinas, onde, segundo relataram aos agentes, também roubariam uma farmácia. Com o grupo, foram apreendidos celulares e uma arma de fogo.

Os quatro homens estavam em um carro e em uma motocicleta, que fazia a escolta do veículo. A moto foi identificada como a mesma utilizada no assalto em Jundiaí e apresenta a numeração de identificação suprimida. Ainda não se sabe se o veículo é produto de furto ou roubo ou se foi adquirido em leilão.

Dois deles são apontados como possíveis autores do assalto em Jundiaí e os outros dois como comparsas no crime.