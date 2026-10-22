22 de outubro de 2026
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INVESTIGADOS

Suspeitos de assalto com extrema violência em Jundiaí são presos

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Dois deles são apontados como possíveis autores do assalto em Jundiaí e os outros dois como comparsas no crime
Dois deles são apontados como possíveis autores do assalto em Jundiaí e os outros dois como comparsas no crime

Quatro suspeitos de envolvimento em um assalto com violência extrema a uma farmácia de Jundiaí, na madrugada desta quarta-feira (21), foram presos por por guardas municipais, em Barueri, por porte ilegal de arma de fogo, também nesta quarta-feira. Eles se deslocavam para Campinas, onde, segundo relataram aos agentes, também roubariam uma farmácia. Com o grupo, foram apreendidos celulares e uma arma de fogo.

Os quatro homens estavam em um carro e em uma motocicleta, que fazia a escolta do veículo. A moto foi identificada como a mesma utilizada no assalto em Jundiaí e apresenta a numeração de identificação suprimida. Ainda não se sabe se o veículo é produto de furto ou roubo ou se foi adquirido em leilão.

Dois deles são apontados como possíveis autores do assalto em Jundiaí e os outros dois como comparsas no crime.

Durante a abordagem em Barueri, ocorrida nesta noite, eles disseram aos guardas que estavam a caminho de Campinas, onde também pretendiam roubar uma farmácia.

O grupo é suspeito de atuar em roubos de medicamentos de alto custo, sobretudo os utilizados para emagrecimento.

O ROUBO EM JUNDIAÍ

Dois criminosos invadiram a farmácia e renderam um cliente e pelo menos três funcionários, que foram levados para uma sala nos fundos do balcão. Uma das funcionárias foi atingida na cabeça com uma coronhada.

Ameaçando todos de morte e empunhando uma pistola prateada, os assaltantes ordenaram que o cofre fosse aberto. Foram levadas canetas de Mounjaro, além de insulinas e outros medicamentos de alto custo.

Após a fuga dos criminosos, a Polícia Militar foi acionada. Apesar das buscas realizadas na região, os suspeitos não foram localizados naquele momento.

Dois deles apontados como possíveis autores do assalto em Jundiaí e outros dois como possíveis comparsas - foram abordados por guardas municipais em Barueri. Com o grupo, foi encontrada uma arma possivelmente utilizada no crime.

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