A exploração sexual de mulheres e crianças em casas de prostituição de Jundiaí foi alvo de operação da Delegacia de Defesa da Mulher DDM, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), nesta quarta-feira (21). Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em quatro imóveis, onde foram recolhidos aparelhos eletrônicos, mídias e outros itens, que agora serão periciados. Durante a ação, que ocorreu também em São Paulo, os policiais se depararam com várias mulheres de outros estados brasileiros, possivelmente exploradas sexualmente.

Segundo a investigadora-chefe Lilian Picchi, "a operação foi desencadeada após investigações que apontaram indícios de práticas criminosas relacionadas à exploração sexual, motivando diligências nas cidades de Jundiaí e São Paulo. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados judiciais de busca e apreensão em diferentes endereços, com o objetivo de reunir provas, identificar possíveis envolvidos e aprofundar as investigações", disse.

Nos imóveis vistoriados, foram apreendidos diversos aparelhos celulares, cadernos contendo anotações contábeis e equipamentos de informática, incluindo um computador. Todo o material apreendido será submetido à análise investigativa e, quando necessário, à perícia técnica, buscando identificar possíveis movimentações financeiras, comunicações e outros elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos.