Um indivíduo foi preso em flagrante após apresentar comportamento agressivo e desacatar um guarda municipal que estava em serviço na Câmara Municipal de Jundiaí. A ocorrência mobilizou equipes da Guarda Municipal e também envolveu atendimento no Hospital São Vicente de Paulo.

Segundo informações da Guarda Municipal de Jundiaí, o pedido de apoio foi feito pelo agente que trabalhava no posto da Câmara, após o indivíduo se aproximar do prédio durante uma sessão, gritando e desrespeitando o guarda.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o homem alterado e, conforme o relato da corporação, ele se recusou a se identificar. Diante da situação e do risco à integridade dos envolvidos, foi necessário contê-lo e utilizar algemas.