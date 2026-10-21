Um indivíduo foi preso em flagrante após apresentar comportamento agressivo e desacatar um guarda municipal que estava em serviço na Câmara Municipal de Jundiaí. A ocorrência mobilizou equipes da Guarda Municipal e também envolveu atendimento no Hospital São Vicente de Paulo.
Segundo informações da Guarda Municipal de Jundiaí, o pedido de apoio foi feito pelo agente que trabalhava no posto da Câmara, após o indivíduo se aproximar do prédio durante uma sessão, gritando e desrespeitando o guarda.
Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o homem alterado e, conforme o relato da corporação, ele se recusou a se identificar. Diante da situação e do risco à integridade dos envolvidos, foi necessário contê-lo e utilizar algemas.
Ainda de acordo com a Guarda Municipal, o indivíduo continuou agressivo durante o deslocamento até a delegacia. A autoridade policial determinou seu encaminhamento ao Hospital São Vicente de Paulo para avaliação médica, devido ao estado de agitação.
Durante o atendimento hospitalar, houve resistência à equipe de saúde, sendo necessária nova contenção e administração de medicação. Um profissional de saúde foi agredido durante o procedimento, conforme as informações divulgadas.
A prisão em flagrante foi ratificada pelos crimes de desacato, resistência e tentativa de dano. O indivíduo permaneceu sob escolta até receber liberação médica.
A Guarda Municipal informou que atua de forma coordenada para preservar a segurança dos agentes e da população e garantir a integridade das pessoas envolvidas nas ocorrências.