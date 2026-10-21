21 de outubro de 2026
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DESACATO E CONTENÇÃO

Indivíduo é preso após desacatar guarda municipal na Câmara

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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A ocorrência mobilizou equipes da Guarda Municipal e também envolveu atendimento no Hospital São Vicente de Paulo
A ocorrência mobilizou equipes da Guarda Municipal e também envolveu atendimento no Hospital São Vicente de Paulo

Um indivíduo foi preso em flagrante após apresentar comportamento agressivo e desacatar um guarda municipal que estava em serviço na Câmara Municipal de Jundiaí. A ocorrência mobilizou equipes da Guarda Municipal e também envolveu atendimento no Hospital São Vicente de Paulo.

Segundo informações da Guarda Municipal de Jundiaí, o pedido de apoio foi feito pelo agente que trabalhava no posto da Câmara, após o indivíduo se aproximar do prédio durante uma sessão, gritando e desrespeitando o guarda.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o homem alterado e, conforme o relato da corporação, ele se recusou a se identificar. Diante da situação e do risco à integridade dos envolvidos, foi necessário contê-lo e utilizar algemas.

Ainda de acordo com a Guarda Municipal, o indivíduo continuou agressivo durante o deslocamento até a delegacia. A autoridade policial determinou seu encaminhamento ao Hospital São Vicente de Paulo para avaliação médica, devido ao estado de agitação.

Durante o atendimento hospitalar, houve resistência à equipe de saúde, sendo necessária nova contenção e administração de medicação. Um profissional de saúde foi agredido durante o procedimento, conforme as informações divulgadas.

A prisão em flagrante foi ratificada pelos crimes de desacato, resistência e tentativa de dano. O indivíduo permaneceu sob escolta até receber liberação médica.

A Guarda Municipal informou que atua de forma coordenada para preservar a segurança dos agentes e da população e garantir a integridade das pessoas envolvidas nas ocorrências.

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