Vestir-se de rosa, reunir os amigos e caminhar por uma causa que mobiliza milhares de pessoas: isso faz a tradicional Caminhada do Outubro Rosa de Jundiaí, que este ano ocorre na quinta-feira (22), a partir das 8h30, no Teatro de Arena ("palquinho"), no Parque da Cidade. O evento, organizado durante a campanha de conscientização sobre o câncer de mama, é gratuito e aberto ao público.

Além da caminhada, os participantes terão acesso a ações de promoção da saúde, como aferição da pressão arterial e orientações nutricionais. A programação também contará com a participação do Programa de Assistência Intensiva ao Tabagista (Pait), que oferecerá informações sobre os riscos associados ao consumo de tabaco e o apoio disponível na rede municipal para quem deseja parar de fumar.

A caminhada integra uma ampla programação alusiva ao Outubro Rosa no município, com atividades realizadas pelas UBSs e Clínicas da Família em diferentes regiões. Entre as ações estão rodas de conversa sobre saúde da mulher, orientações sobre prevenção, oferta de exames preventivos, como o Papanicolau, solicitação de mamografias conforme indicação, além de atividades físicas, práticas de bem-estar e iniciativas voltadas à autoestima.