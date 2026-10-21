A edição 2026 do Exsame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem o maior número de inscritos na região desde o fim da pandemia de covid-19. Se na época da crise sanitária a procura pela prova foi bastante baixa, agora, com o fim do ciclo para quem fez Ensino Médio durante a pandemia, há 15.271 para a prova na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). A aplicação das avaliações está marcada para os dias 8 e 15 de novembro.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza o Enem, são 939 inscrições confirmadas em Cabreúva, 2.026 em Campo Limpo Paulista, 1.271 em Itupeva, 8.558 em Jundiaí, 898 em Louveira e 1.579 em Várzea Paulista. O município de Jarinu não tem aplicação de provas do Enem e, por isso, não aparece na relação de números de inscritos por município.

Em todo o Brasil, são 5.051.345 participantes com inscrições confirmadas. Deste total, mulheres representam 63,98%, com 3.232.013 inscrições, enquanto os homens somam 1.819.332 (36,02%). Ainda entre os inscritos, 13.821 têm mais de 60 anos.