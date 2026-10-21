A edição 2026 do Exsame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem o maior número de inscritos na região desde o fim da pandemia de covid-19. Se na época da crise sanitária a procura pela prova foi bastante baixa, agora, com o fim do ciclo para quem fez Ensino Médio durante a pandemia, há 15.271 para a prova na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). A aplicação das avaliações está marcada para os dias 8 e 15 de novembro.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza o Enem, são 939 inscrições confirmadas em Cabreúva, 2.026 em Campo Limpo Paulista, 1.271 em Itupeva, 8.558 em Jundiaí, 898 em Louveira e 1.579 em Várzea Paulista. O município de Jarinu não tem aplicação de provas do Enem e, por isso, não aparece na relação de números de inscritos por município.
Em todo o Brasil, são 5.051.345 participantes com inscrições confirmadas. Deste total, mulheres representam 63,98%, com 3.232.013 inscrições, enquanto os homens somam 1.819.332 (36,02%). Ainda entre os inscritos, 13.821 têm mais de 60 anos.
Aproximadamente 40 mil participantes farão o exame com alguma deficiência ou necessidade de atendimento especializado. Entre os recursos de atendimento especializado mais solicitados pelos participantes do Enem 2026, destacam-se o tempo adicional, com 77.956 solicitações (34,47%); a correção diferenciada, com 42.379 (18,74%); e o auxílio para leitura, com 28.042 (12,40%).
Duas semanas
Para este domingo, está agendada o segundo turno das Eleições 2026. A partir de então, haverá apenas duas semanas até a primeira prova do Enem, no dia 8. Nesse primeiro dia, haverá 45 questões de Linguagens, 45 de Ciências Humanas e a Redação, com duração de 5h30. No segundo domingo, dia 15, a prova terá 45 questões de Matemática e 45 de Ciências da Natureza, com duração de 5h.
Muitos estudantes se preparam para a prova nesta reta final, com revisão de conteúdos, mas é importante também se atentarem às regras do exame. Nos dias de prova, é obrigatória a apresentação de via original de documento oficial de identificação com foto (cédulas de identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade; passaporte; Carteira Nacional de Habilitação; Carteira de Trabalho e Previdência Social impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997; documentos digitais (e-Título, CNH digital, RG digital e CIN Digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.br).
Além do documento de identificação, é obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Também é aconselhável levar o Cartão de Confirmação de Inscrição e, para quem precisa justificar a presença no exame, Declaração de Comparecimento impressa. É permitida a entrada de lanches lacrados e água.
Outros itens devem ficar dentro do saco lacrado (envelope porta-objetos), que é fornecido no dia do exame, inclusive qualquer item eletrônico, como smartphone, relógios, calculadora, pen drive e similares.
Em ambos os dias, a abertura dos portões acontece às 12h e o fechamento às 13h. O início das provas será às 13h30.