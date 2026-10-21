Crianças e adolescentes que participaram do Conexão – Oficina de Reciclagem em Jundiaí apresentarão os trabalhos desenvolvidos durante o projeto em duas exposições na cidade. A primeira será realizada no dia 31 de outubro, às 9h, na Associação Almater, no Anhangabaú. A segunda acontece no dia 3 de novembro, às 15h, na Associação Acolhimento Bom Pastor, no Jardim Novo Horizonte.
Nas duas mostras, os visitantes poderão conferir brinquedos e trabalhos artísticos criados pelos participantes com materiais como papelão, plástico e metal. As oficinas também exploraram o grafite como forma de expressão.
As exposições contam com recursos de acessibilidade. Serão oferecidas visitas guiadas com audiodescrição, Libras e horários exclusivos para pessoas com TEA, mediante agendamento prévio pelo WhatsApp da Renovarte Produtora Cultural: (19) 97408-7044.
Realizado nas duas instituições, o Conexão é voltado exclusivamente para crianças e adolescentes. O projeto busca ampliar o contato dos participantes com diferentes formas de arte e estimular a reutilização de materiais na produção artística.
O Conexão – Oficina de Reciclagem é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, e do Governo Federal. Tem produção da Renovarte Produtora Cultural, empresa que viabiliza a realização de projetos artísticos por meio de leis de incentivo como ProAC e Rouanet, apoio da Soul Projetos, empresa de captação de recursos, e patrocínio da De Marchi, indústria e distribuidora brasileira.
Serviço
Exposições do projeto Conexão – Oficina de Reciclagem
Associação Almater
Data: 31/10 | Horário: 9h
Endereço: rua Professor Getúlio Nogueira de Sá, 52, Anhangabaú
Associação Acolhimento Bom Pastor
Data: 3/11 | Horário: 15h
Endereço: Estrada Municipal do Varjão, 1641, Jardim Novo Horizonte
Visitas acessíveis: audiodescrição, Libras e horários exclusivos para pessoas com TEA, mediante agendamento pelo WhatsApp (19) 97408-7044.