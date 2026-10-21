Crianças e adolescentes que participaram do Conexão – Oficina de Reciclagem em Jundiaí apresentarão os trabalhos desenvolvidos durante o projeto em duas exposições na cidade. A primeira será realizada no dia 31 de outubro, às 9h, na Associação Almater, no Anhangabaú. A segunda acontece no dia 3 de novembro, às 15h, na Associação Acolhimento Bom Pastor, no Jardim Novo Horizonte.

Nas duas mostras, os visitantes poderão conferir brinquedos e trabalhos artísticos criados pelos participantes com materiais como papelão, plástico e metal. As oficinas também exploraram o grafite como forma de expressão.