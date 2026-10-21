Um homem foi preso em flagrante em Jundiaí após ser surpreendido pela Guarda Municipal transportando oito estepes de procedência suspeita. A polícia acredita que os objetos possam estar relacionados a furtos registrados anteriormente no bairro Agapeama e aguarda que eventuais vítimas compareçam para tentar reconhecê-los e recuperá-los.

A equipe foi acionada após receber informações de que um Fiat Argo, suspeito de envolvimento em furtos pela cidade, estaria circulando novamente pelo município. Durante patrulhamento pela avenida 14 de Dezembro, os GMs localizaram o veículo, que seguia em direção à rodovia Anhanguera, e deram ordem de parada. O motorista obedeceu, mas o passageiro desceu do carro e fugiu a pé. Ele não foi localizado.

O condutor foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Na vistoria do automóvel, os policiais localizaram seis estepes no interior do veículo e outros dois no porta-malas, além de um alicate no assoalho.