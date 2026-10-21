Um homem foi preso em flagrante em Jundiaí após ser surpreendido pela Guarda Municipal transportando oito estepes de procedência suspeita. A polícia acredita que os objetos possam estar relacionados a furtos registrados anteriormente no bairro Agapeama e aguarda que eventuais vítimas compareçam para tentar reconhecê-los e recuperá-los.
A equipe foi acionada após receber informações de que um Fiat Argo, suspeito de envolvimento em furtos pela cidade, estaria circulando novamente pelo município. Durante patrulhamento pela avenida 14 de Dezembro, os GMs localizaram o veículo, que seguia em direção à rodovia Anhanguera, e deram ordem de parada. O motorista obedeceu, mas o passageiro desceu do carro e fugiu a pé. Ele não foi localizado.
O condutor foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Na vistoria do automóvel, os policiais localizaram seis estepes no interior do veículo e outros dois no porta-malas, além de um alicate no assoalho.
Questionado, o motorista afirmou que havia sido contratado pelo passageiro, conhecido como “Matheus” ou “João”, para realizar um serviço. Ele negou participação nos furtos e alegou que apenas transportava os pneus, que, segundo sua versão, teriam sido adquiridos por meio do Facebook. No entanto, não soube fornecer detalhes sobre a negociação nem comprovar a procedência dos objetos.
O homem também mencionou a possível participação de uma terceira pessoa, mas não apresentou informações que permitissem identificá-la.
A Polícia Civil foi acionada para a realização de perícia no veículo. No Plantão Policial, durante uma vistoria mais detalhada, foram encontradas outras ferramentas que poderiam ter sido utilizadas para retirar os pneus, além de macacos automotivos que estavam junto aos estepes. Os objetos foram apreendidos.
O motorista foi preso em flagrante, e o caso seguirá sob investigação para apurar a origem dos pneus e identificar os possíveis envolvidos nos furtos. A polícia aguarda que as vítimas compareçam para verificar se reconhecem os objetos recuperados.