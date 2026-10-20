Uma técnica de enfermagem de 34 anos, moradora do Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, perdeu R$ 4.320 em um duplo golpe ao tentar reservar hospedagem em uma pousada em Serra Negra, no interior de São Paulo. A fraude teria ocorrido em duas etapas: primeiro, a vítima fez uma transferência para pagar parte da reserva e, depois, teve dinheiro retirado de sua conta bancária sem autorização.
Segundo o boletim de ocorrência, a mulher encontrou no Instagram um anúncio de uma pousada. Ao acessar o link disponibilizado na publicação, foi direcionada a uma conversa pelo WhatsApp com uma pessoa que se apresentou como Fernanda, suposta funcionária do estabelecimento.
Durante a negociação, a interlocutora ofereceu duas diárias por R$ 1.740 e informou que, para obter um desconto, o pagamento deveria ser feito por transferência bancária em nome de uma pessoa identificada como Fabrício. Acreditando que se tratava de uma negociação legítima, a vítima transferiu R$ 1.520 e enviou o comprovante. Ela já havia caído, aí, no primeiro golpe.
Com o sucesso criminoso, os estelionatários decidiram arriscar para saber se ainda conseguiram 'pegar' a vítima mais uma vez. Foi então que, algum tempo depois, outro bandido, que se identificou como Alex e também afirmou trabalhar na pousada, entrou em contato. Durante uma chamada de vídeo, ele disse que seria necessário validar os dados da cliente para concluir a reserva e realizar o check-in.
Conforme o relato, o homem fez um procedimento de suposta biometria facial e orientou a mulher a instalar um aplicativo no celular para finalizar o cadastro. Após seguir as instruções, ela percebeu que havia sido realizada uma transferência via PIX de R$ 2.800, sem sua autorização, de sua conta no Santander para uma conta vinculada ao Mercado Pago.
Ao constatar a fraude, a técnica de enfermagem entrou em contato com o banco e solicitou o bloqueio dos cartões e outras medidas de segurança. Ela foi orientada a registrar a ocorrência policial para que o caso seja investigado.
Somadas, as duas operações resultaram em um prejuízo de R$ 4.320. A vítima afirma desconhecer quem recebeu efetivamente o dinheiro transferido na segunda operação.
O caso será investigado pela Polícia Civil.