Uma técnica de enfermagem de 34 anos, moradora do Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, perdeu R$ 4.320 em um duplo golpe ao tentar reservar hospedagem em uma pousada em Serra Negra, no interior de São Paulo. A fraude teria ocorrido em duas etapas: primeiro, a vítima fez uma transferência para pagar parte da reserva e, depois, teve dinheiro retirado de sua conta bancária sem autorização.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher encontrou no Instagram um anúncio de uma pousada. Ao acessar o link disponibilizado na publicação, foi direcionada a uma conversa pelo WhatsApp com uma pessoa que se apresentou como Fernanda, suposta funcionária do estabelecimento.

Durante a negociação, a interlocutora ofereceu duas diárias por R$ 1.740 e informou que, para obter um desconto, o pagamento deveria ser feito por transferência bancária em nome de uma pessoa identificada como Fabrício. Acreditando que se tratava de uma negociação legítima, a vítima transferiu R$ 1.520 e enviou o comprovante. Ela já havia caído, aí, no primeiro golpe.