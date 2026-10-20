Guardas municipais de Cabreúva prenderam dois homens suspeitos de tráfico de drogas em duas ações realizadas em bairros diferentes da cidade. Centenas de porções de entorpecentes foram apreendidas.

Uma das ocorrências foi registrada no bairro Vila Verde. Os agentes receberam informações de que um homem estaria vendendo drogas em um bar e foram até o endereço para averiguar a denúncia.

No local, os guardas encontraram o suspeito com porções de entorpecentes e mais de R$ 200 em dinheiro.