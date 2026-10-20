Guardas municipais de Cabreúva prenderam dois homens suspeitos de tráfico de drogas em duas ações realizadas em bairros diferentes da cidade. Centenas de porções de entorpecentes foram apreendidas.
Uma das ocorrências foi registrada no bairro Vila Verde. Os agentes receberam informações de que um homem estaria vendendo drogas em um bar e foram até o endereço para averiguar a denúncia.
No local, os guardas encontraram o suspeito com porções de entorpecentes e mais de R$ 200 em dinheiro.
A segunda ação ocorreu no bairro Vilarejo, onde outra equipe da Guarda Municipal abordou um homem suspeito de tráfico. Com ele, foram apreendidas porções de maconha, crack e cocaína, além de mais de R$ 150.
Nos dois casos, os suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde permaneceram presos em flagrante.