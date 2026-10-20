A Liga Jundiaiense das Escolas de Samba (Lijunes), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), da Prefeitura de Jundiaí, abriu nesta segunda-feira (19) as inscrições para a seleção da Corte do Carnaval 2027. Os interessados podem se inscrever até 19 de novembro. O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no portal da Cultura, que pode ser acessado neste link.

O concurso selecionará representantes para três categorias: Rei Momo, Rainha do Carnaval e Passista de Ouro. Na categoria Rainha, as três candidatas com as maiores pontuações serão eleitas Rainha, Primeira Princesa e Segunda Princesa, respectivamente. Todos os eleitos receberão premiação financeira e representarão oficialmente o Carnaval de Jundiaí em atividades e eventos promovidos pela Lijunes, pela SMCULT e por outras instituições, conforme as atribuições previstas no edital.

Para participar, é necessário ter, no mínimo, 18 anos completos na data da inscrição, residir em um dos municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) e representar uma escola de samba filiada à Lijunes. Pessoas que já tenham integrado a Corte Oficial como Rei Momo ou Rainha em edições anteriores não poderão participar.