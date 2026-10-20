Uma dona de casa de 57 anos, moradora do bairro Morada das Vinhas, em Jundiaí, perdeu R$ 588 após ser vítima de um golpe enquanto tentava resolver um problema de conexão com a internet.
Segundo o relato da vítima, ela telefonou para a operadora responsável pelo serviço para reclamar da falta de internet. Durante o contato, um interlocutor afirmou que havia uma conta em atraso. Ela disse que estava com os pagamentos em dia e foi orientada a acessar o aplicativo bancário para consultar um extrato.
Após abrir o aplicativo, a mulher recebeu outra ligação do interlocutor, que confirmou que a conta estava paga. Depois, a chamada foi encerrada novamente.
Mais tarde, ao sair para comprar um lanche, ela percebeu que não havia mais o saldo esperado em sua conta-corrente no banco Santander. Ao verificar a movimentação, constatou duas transferências via Pix que afirma não ter autorizado: uma de R$ 498 e outra de R$ 90, ambas destinadas a uma empresa de Assis-SP, que, de acordo com os registros oficiais consultados na Serasa Experian, encontra-se atualmente com a situação cadastral baixada, o que significa que ela foi oficialmente extinta e encerrou suas atividades regulares perante os órgãos públicos.
A vítima foi orientada a apresentar os comprovantes bancários posteriormente. O caso foi registrado como estelionato.