Uma dona de casa de 57 anos, moradora do bairro Morada das Vinhas, em Jundiaí, perdeu R$ 588 após ser vítima de um golpe enquanto tentava resolver um problema de conexão com a internet.

Segundo o relato da vítima, ela telefonou para a operadora responsável pelo serviço para reclamar da falta de internet. Durante o contato, um interlocutor afirmou que havia uma conta em atraso. Ela disse que estava com os pagamentos em dia e foi orientada a acessar o aplicativo bancário para consultar um extrato.

Após abrir o aplicativo, a mulher recebeu outra ligação do interlocutor, que confirmou que a conta estava paga. Depois, a chamada foi encerrada novamente.