Uma atendente de um açougue no bairro Ponte São João, em Jundiaí, viveu momentos de tensão durante um assalto cometido por quatro homens na tarde desta segunda-feira (19). Ameaçada de morte pelos criminosos, ela ficou em estado de choque. Em uma ação conjunta, guardas municipais e policiais civis do 2º Distrito Policial prenderam dois suspeitos de participação no crime. Um deles é motorista de aplicativo e foi apontado por um comparsa como possível responsável por coordenar as ações do grupo.

Segundo apurou a reportagem, os quatro homens entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto, fazendo menção de estarem armados. Depois de recolherem várias peças de carne, eles fugiram.

A Guarda Municipal foi acionada e enviou ao local os guardas Guerra e F. Nascimento. Ao chegarem, eles encontraram os investigadores do 2º DP Pig e Renato, chefiados pelo delegado Carlos Alberto de Braga Fiuza, que já reuniam informações sobre os suspeitos e o veículo utilizado na fuga. De acordo com apuração do JJ, a vítima estava em estado de choque quando as forças policiais chegaram