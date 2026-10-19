Uma atendente de um açougue no bairro Ponte São João, em Jundiaí, viveu momentos de tensão durante um assalto cometido por quatro homens na tarde desta segunda-feira (19). Ameaçada de morte pelos criminosos, ela ficou em estado de choque. Em uma ação conjunta, guardas municipais e policiais civis do 2º Distrito Policial prenderam dois suspeitos de participação no crime. Um deles é motorista de aplicativo e foi apontado por um comparsa como possível responsável por coordenar as ações do grupo.
Segundo apurou a reportagem, os quatro homens entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto, fazendo menção de estarem armados. Depois de recolherem várias peças de carne, eles fugiram.
A Guarda Municipal foi acionada e enviou ao local os guardas Guerra e F. Nascimento. Ao chegarem, eles encontraram os investigadores do 2º DP Pig e Renato, chefiados pelo delegado Carlos Alberto de Braga Fiuza, que já reuniam informações sobre os suspeitos e o veículo utilizado na fuga. De acordo com apuração do JJ, a vítima estava em estado de choque quando as forças policiais chegaram
As equipes iniciaram buscas e, pouco tempo depois, os guardas localizaram o carro no Jardim São Camilo. Na mesma região, os policiais civis encontraram e prenderam um dos suspeitos.
Com apoio de equipes especializadas da Guarda Municipal, os Guerra e F. Nascimento localizaram o proprietário do veículo. Ele afirmou que é motorista de aplicativo e que havia utilizado o carro apenas para realizar uma corrida de trabalho. No entanto, o outro suspeito apresentou uma versão diferente e o apontou como o 'cabeça pensante' do bando.
Durante a consulta aos dados do motorista, os agentes constataram que ele atuava como motorista de aplicativo, mas que sua última corrida registrada havia ocorrido há três semanas. Também foram identificadas várias passagens no currículo criminal do motorista.
Os dois suspeitos foram conduzidos ao 2º Distrito Policial, onde permaneceram presos. A ocorrência foi registrada como roubo, resistência à prisão e associação criminosa.
O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.