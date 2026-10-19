19 de outubro de 2026
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Pai procurado por dívida de pensão alimentícia é preso pela PM

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem permaneceu à disposição da Justiça
O homem permaneceu à disposição da Justiça

Um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia foi preso por policiais militares no bairro Nova Itupeva, em Itupeva.

A equipe realizava patrulhamento após receber informações de que havia um homem procurado pela Justiça. Durante a ronda, os policiais viram um homem saindo de um veículo. Ao perceber a presença da viatura, ele demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem.

Nada de ilícito foi encontrado. No entanto, durante a consulta aos documentos, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde o mandado foi cumprido após ciência da autoridade policial. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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