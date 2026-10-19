Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica neste fim de semana, no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí. A companheira acionou a Polícia Militar (PM) e o denunciou por agressões físicas e por impedi-la de sair de casa. Segundo a vítima, os episódios de violência foram registrados com o celular.

A mulher ligou para o 190. Ao chegarem à residência, os policiais ouviram o relato de que ela havia sido agredida com socos e impedida de deixar o imóvel.

A vítima informou ainda que filmou toda a situação e que pretende disponibilizar as imagens à Polícia Civil.