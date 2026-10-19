O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí, que fica no Cecap, receberá mais um mutirão com 170 vagas para o setor de logística. Quem procura emprego na área poderá participar do processo seletivo, nesta quarta-feira (21), às 9h, em parceria com a empresa Polly Service.

As vagas são para operador de logística, sem exigência de experiência profissional registrada em carteira. É necessário ter ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos. A oportunidade é destinada a homens e mulheres que residam em Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Cabreúva, Sorocaba ou Salto.

O salário é de R$ 2.191,15, com transporte fretado e refeição no local. As vagas são temporárias, com possibilidade de efetivação, e contemplam três turnos de trabalho, incluindo opções diurnas e noturnas.