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PROCESSO SELETIVO

Com 170 vagas, Jundiaí terá mais um mutirão para logística

Por Redação | Secretaria da Justiça e Cidadania
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A oportunidade temporária é destinada a homens e mulheres que residam em Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Cabreúva, Sorocaba ou Salto
A oportunidade temporária é destinada a homens e mulheres que residam em Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Cabreúva, Sorocaba ou Salto

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí, que fica no Cecap, receberá mais um mutirão com 170 vagas para o setor de logística. Quem procura emprego na área poderá participar do processo seletivo, nesta quarta-feira (21), às 9h, em parceria com a empresa Polly Service.

As vagas são para operador de logística, sem exigência de experiência profissional registrada em carteira. É necessário ter ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos. A oportunidade é destinada a homens e mulheres que residam em Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Cabreúva, Sorocaba ou Salto.

O salário é de R$ 2.191,15, com transporte fretado e refeição no local. As vagas são temporárias, com possibilidade de efetivação, e contemplam três turnos de trabalho, incluindo opções diurnas e noturnas.

Serviço
Processo seletivo para operador de logística
Data: 21 de outubro de 2026 - quarta-feira
Horário: a partir das 9h
Endereço: rua Alceu de Toledo Pontes, 200 – Cecap, Jundiaí

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