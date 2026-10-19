O Governo de São Paulo, por meio da Defesa Civil do Estado, vai capacitar pelo menos 3,5 mil agentes municipais até dezembro como parte do programa SP Sempre Alerta – Operação El Niño 2026/2027 para enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas no estado. Para a região de Campinas, que engloba também a região de Jundiaí, a capacitação está prevista para o fim de novembro.
Os primeiros treinamentos foram realizados no início do mês nas regiões de Ribeirão Preto, Franca e Barretos. A próxima rodada de treinamento será realizada no dia 20, em São José do Rio Preto. Ainda em outubro, nos dias 22 e 23, o treinamento ocorre na Região Metropolitana de São Paulo, e no dia 30, em Araraquara. No mês de novembro, nos dias 4 e 5 em Registro, 10 e 11 em Itapeva, 12 e 13 em Santos, 17 em Presidente Prudente, 18 em Araçatuba, 24 e 25 em São José dos Campos, e 26 e 27 em Campinas. No mês de dezembro as datas previstas são 1º de dezembro, em Marília, 2 em Bauru e 3 e 4 em Sorocaba.
A operação que tradicionalmente prepara o estado para o período das chuvas vai ser reforçada neste ano por conta da passagem do fenômeno climático El Niño, com previsão de tempestades constantes e ondas de calor extremo para os próximos meses. O detalhamento da Operação El Niño 2026/2027 foi anunciada na quinta-feira (15). Os treinamentos terão aulas práticas e teóricas sobre medidas de antecipação e de combate a eventos extremos, como chuvas, enchentes, incêndios e deslizamentos, entre outras.
“Estamos diante de um cenário que exige adaptação e preparação antecipada. Vamos fortalecer os municípios e atuar em conjunto, para que as equipes estejam preparadas e tenham condições de responder de forma coordenada e eficiente aos eventos extremos”, afirma o Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel PM Rinaldo de Araujo Monteiro.
As capacitações contam com a participação de representantes das Defesas Civis dos 645 municípios do Estado e têm como objetivo formar multiplicadores e ampliar a capacidade de prevenção e resposta das equipes locais.
Durante as oficinas, os municípios serão equipados com kits verão, compostos por bonés, botas de PVC, capas de chuva, capacetes, coletes operacionais, fitas de isolamento, jardineiras, lona, luvas e pluviômetros. Os materiais reforçam a estrutura para atuação em campo durante ocorrências relacionadas às chuvas.
A grade inclui conteúdos sobre alagamentos e atendimento pré-hospitalar (APH), Sistema de Comando de Operações de Emergência (Sicoe), Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, prognóstico climático relacionado ao El Niño, políticas públicas em situações de anormalidade, gestão de abrigos e elaboração de planos de contingência para eventos extremos.
As equipes municipais também participam durante o evento da construção do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, desenvolvido em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Durante as oficinas, poderão apresentar experiências, necessidades e características de seus territórios, contribuindo para o planejamento estadual. O Corpo de Bombeiros participa com conteúdos sobre ocorrências frequentes no período, atendimento pré-hospitalar e dados do Sicoe.