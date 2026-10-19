O Governo de São Paulo, por meio da Defesa Civil do Estado, vai capacitar pelo menos 3,5 mil agentes municipais até dezembro como parte do programa SP Sempre Alerta – Operação El Niño 2026/2027 para enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas no estado. Para a região de Campinas, que engloba também a região de Jundiaí, a capacitação está prevista para o fim de novembro.

Os primeiros treinamentos foram realizados no início do mês nas regiões de Ribeirão Preto, Franca e Barretos. A próxima rodada de treinamento será realizada no dia 20, em São José do Rio Preto. Ainda em outubro, nos dias 22 e 23, o treinamento ocorre na Região Metropolitana de São Paulo, e no dia 30, em Araraquara. No mês de novembro, nos dias 4 e 5 em Registro, 10 e 11 em Itapeva, 12 e 13 em Santos, 17 em Presidente Prudente, 18 em Araçatuba, 24 e 25 em São José dos Campos, e 26 e 27 em Campinas. No mês de dezembro as datas previstas são 1º de dezembro, em Marília, 2 em Bauru e 3 e 4 em Sorocaba.

A operação que tradicionalmente prepara o estado para o período das chuvas vai ser reforçada neste ano por conta da passagem do fenômeno climático El Niño, com previsão de tempestades constantes e ondas de calor extremo para os próximos meses. O detalhamento da Operação El Niño 2026/2027 foi anunciada na quinta-feira (15). Os treinamentos terão aulas práticas e teóricas sobre medidas de antecipação e de combate a eventos extremos, como chuvas, enchentes, incêndios e deslizamentos, entre outras.