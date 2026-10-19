Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi capturado por policiais militares na noite deste domingo (18), em Itupeva, mais de 22 anos após o crime.
Os PMs faziam patrulhamento pela região conhecida como Favelinha do Hortênsia, apontada como área de tráfico de drogas, quando suspeitaram de um grupo de pessoas. Ao perceberem a aproximação da equipe, todos correram.
Três deles foram alcançados e abordados para averiguação. Durante a consulta aos dados pessoais, os policiais constataram que um dos homens era procurado pela Justiça por um homicídio cometido em 2004.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado de prisão foi cumprido. O homem permaneceu à disposição da Justiça.