Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi capturado por policiais militares na noite deste domingo (18), em Itupeva, mais de 22 anos após o crime.

Os PMs faziam patrulhamento pela região conhecida como Favelinha do Hortênsia, apontada como área de tráfico de drogas, quando suspeitaram de um grupo de pessoas. Ao perceberem a aproximação da equipe, todos correram.

Três deles foram alcançados e abordados para averiguação. Durante a consulta aos dados pessoais, os policiais constataram que um dos homens era procurado pela Justiça por um homicídio cometido em 2004.