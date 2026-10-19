19 de outubro de 2026
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Homem é preso 22 anos depois de cometer homicídio

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado de prisão foi cumprido
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado de prisão foi cumprido

Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi capturado por policiais militares na noite deste domingo (18), em Itupeva, mais de 22 anos após o crime.

Os PMs faziam patrulhamento pela região conhecida como Favelinha do Hortênsia, apontada como área de tráfico de drogas, quando suspeitaram de um grupo de pessoas. Ao perceberem a aproximação da equipe, todos correram.

Três deles foram alcançados e abordados para averiguação. Durante a consulta aos dados pessoais, os policiais constataram que um dos homens era procurado pela Justiça por um homicídio cometido em 2004.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado de prisão foi cumprido. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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