Uma operação de fiscalização de trânsito realizada na noite desta sexta-feira (16), em Itupeva, resultou na prisão em flagrante de um motorista por embriaguez ao volante e na aplicação de 27 autos de infração. A ação foi promovida pelas 1ª e 2ª Companhias do 11º Batalhão da Polícia Militar, em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) e a Polícia Civil.

Batizada de Operação Direção Segura Integrada, a iniciativa teve como objetivo reforçar a segurança viária, prevenir infrações e crimes e fiscalizar o cumprimento da legislação de trânsito, especialmente em relação ao consumo de álcool por motoristas.

Durante o bloqueio, os agentes do Detran utilizaram um etilômetro passivo para verificar a possível presença de álcool. Nos casos com resultado positivo, os condutores eram encaminhados para um teste com o equipamento da Polícia Militar.