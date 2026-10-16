A aprovação do fim da escala 6x1 pelo Senado Federal, na quarta-feira (14), provocou reações distintas entre representantes dos trabalhadores, vereadores e entidades empresariais de Jundiaí. Enquanto defensores da mudança destacam o direito ao descanso e à qualidade de vida, representantes do setor produtivo alertam para os custos da adaptação e possíveis reflexos nos preços e nos empregos.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 foi aprovada em dois turnos, por 75 votos a favor e um contrário, e segue para promulgação pelo Congresso Nacional. O texto prevê dois dias de descanso remunerado por semana e redução gradual da jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, sem corte salarial. Dois meses após a promulgação, o limite passará a 42 horas semanais; depois de mais um ano, chegará a 40 horas. A nova regra ainda depende da promulgação para entrar em vigor.
Sindicatos comemoram mudança
O presidente do Sincomerciários de Jundiaí e Região, Milton de Araújo, classificou a aprovação como uma conquista histórica e destacou a mobilização dos trabalhadores. “Esta é uma vitória histórica da classe trabalhadora e, em especial, dos comerciários, que há muito tempo enfrentam jornadas exaustivas, trabalham aos sábados, domingos e feriados e, muitas vezes, têm pouco tempo para descansar, cuidar da saúde e estar com a família”, afirmou.
Para o dirigente, a mudança é resultado da pressão organizada dos trabalhadores e de suas entidades. Ele também ressaltou que o sindicato acompanhará a implementação das novas regras. “Vamos acompanhar a promulgação e a aplicação da emenda para garantir que a redução da jornada ocorra sem redução salarial e que os dois dias de descanso remunerado sejam respeitados. Direito conquistado precisa ser direito cumprido”, disse.
A vereadora Mariana Janeiro (PT) também defende a mudança e afirma que o debate envolve a qualidade de vida. “O trabalhador não pode ter direito apenas a sobreviver. Ele precisa ter tempo para viver”, declarou. Para ela, a redução da jornada pode ampliar o tempo disponível para a família, os estudos, a saúde e a participação na vida comunitária.
Mariana ressalta, porém, que a mudança precisa ser acompanhada de garantias. “O objetivo não é simplesmente mudar a escala no papel. É garantir que o avanço da produtividade e da economia também se traduza em melhores condições de vida para quem trabalha.” A vereadora defende a manutenção dos salários, fiscalização e reorganização das empresas para evitar que a redução das horas resulte em sobrecarga nos dias trabalhados.
O vereador Henrique Parra Parra (PSOL) também classificou a decisão como uma conquista histórica. Ele atribui o resultado à mobilização popular e lembra que a redução da jornada já era defendida durante a Constituinte de 1988. “Milhões de brasileiros agora terão direito ao descanso. Direito a ter vida além do trabalho!”, afirmou.
Empresários alertam para custos
Na avaliação do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), Edison Maltoni, a redução da jornada é um debate legítimo, mas a mudança pode trazer dificuldades para negócios de menor porte. “Em Jundiaí e região, o comércio é formado, em sua grande maioria, por micro e pequenas empresas, que trabalham com equipes enxutas e margens apertadas e não têm como simplesmente contratar mais funcionários para cobrir a nova escala. O risco é de fechamento de vagas formais, aumento da informalidade e preços mais altos para o consumidor”, afirmou.
Maltoni defende que as negociações coletivas sejam consideradas na adaptação às novas regras e que as empresas recebam orientação para reduzir os impactos sobre os negócios e os empregos.
A preocupação também é apontada por Laudo Motta, coordenador do Núcleo de Gastronomia e Hotelaria de Jundiaí e Região da CDL. Segundo estimativas do setor, o fim da escala 6x1 pode elevar em cerca de 20% os custos com mão de obra e aumentar entre 7% e 8% os preços ao consumidor. “Defendemos uma transição planejada, com medidas de apoio e amplo diálogo entre trabalhadores, empresários e poder público, para que o avanço nas relações de trabalho não resulte em fechamento de negócios, aumento da informalidade ou perda de oportunidades”, afirmou.
O debate, portanto, envolve o desafio de conciliar o direito ao descanso com a capacidade de adaptação das empresas. A transição prevista na PEC será decisiva para a reorganização das jornadas e das equipes, especialmente em setores que precisam manter atendimento aos fins de semana e feriados.