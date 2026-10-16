A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 foi aprovada em dois turnos, por 75 votos a favor e um contrário, e segue para promulgação pelo Congresso Nacional. O texto prevê dois dias de descanso remunerado por semana e redução gradual da jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, sem corte salarial. Dois meses após a promulgação, o limite passará a 42 horas semanais; depois de mais um ano, chegará a 40 horas. A nova regra ainda depende da promulgação para entrar em vigor.

A aprovação do fim da escala 6x1 pelo Senado Federal, na quarta-feira (14), provocou reações distintas entre representantes dos trabalhadores, vereadores e entidades empresariais de Jundiaí. Enquanto defensores da mudança destacam o direito ao descanso e à qualidade de vida, representantes do setor produtivo alertam para os custos da adaptação e possíveis reflexos nos preços e nos empregos.

O presidente do Sincomerciários de Jundiaí e Região, Milton de Araújo, classificou a aprovação como uma conquista histórica e destacou a mobilização dos trabalhadores. “Esta é uma vitória histórica da classe trabalhadora e, em especial, dos comerciários, que há muito tempo enfrentam jornadas exaustivas, trabalham aos sábados, domingos e feriados e, muitas vezes, têm pouco tempo para descansar, cuidar da saúde e estar com a família”, afirmou.

Para o dirigente, a mudança é resultado da pressão organizada dos trabalhadores e de suas entidades. Ele também ressaltou que o sindicato acompanhará a implementação das novas regras. “Vamos acompanhar a promulgação e a aplicação da emenda para garantir que a redução da jornada ocorra sem redução salarial e que os dois dias de descanso remunerado sejam respeitados. Direito conquistado precisa ser direito cumprido”, disse.

A vereadora Mariana Janeiro (PT) também defende a mudança e afirma que o debate envolve a qualidade de vida. “O trabalhador não pode ter direito apenas a sobreviver. Ele precisa ter tempo para viver”, declarou. Para ela, a redução da jornada pode ampliar o tempo disponível para a família, os estudos, a saúde e a participação na vida comunitária.