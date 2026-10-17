Um homem procurado pela Justiça por furto foi preso por policiais militares durante patrulhamento de Força Tática no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí.
Segundo a Polícia Militar, os agentes suspeitaram do homem ao perceberem um volume suspeito na cintura dele. Durante a abordagem, constataram que se tratava de um aparelho celular.
Após consulta aos sistemas Muralha Paulista, os policiais verificaram que havia uma pendência judicial contra o abordado, que era procurado por furto.
O homem foi detido e levado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.