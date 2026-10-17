17 de outubro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
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FORÇA TÁTICA

PM prende homem procurado por furto no Residencial Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
O homem foi levado ao DP, onde permaneceu preso
O homem foi levado ao DP, onde permaneceu preso

Um homem procurado pela Justiça por furto foi preso por policiais militares durante patrulhamento de Força Tática no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí.

Segundo a Polícia Militar, os agentes suspeitaram do homem ao perceberem um volume suspeito na cintura dele. Durante a abordagem, constataram que se tratava de um aparelho celular.

Após consulta aos sistemas Muralha Paulista, os policiais verificaram que havia uma pendência judicial contra o abordado, que era procurado por furto.

O homem foi detido e levado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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