Um homem de 26 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira, em Jundiaí, por posse ilegal de arma de fogo. Segundo a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), ele usou a arma para ameaçar a namorada e enviando uma foto empunhando o armamento para intimidá-la. Este é o terceiro caso registrado em menos de dois meses na cidade em que companheiros ou namorados recorrem a imagens de armas de fogo ou simulacros para amedrontar mulheres.

A investigação começou após a vítima procurar a DDM e relatar que vinha sendo ameaçada pelo companheiro. Segundo seu depoimento, além das intimidações, ele enviava fotografias da arma por mensagens.

Com medo de sofrer violência, a mulher procurou ajuda policial. A equipe da unidade especializada, coordenada pela investigadora-chefe Lilian Picci, iniciou as diligências e reuniu elementos para solicitar à Justiça um mandado de busca e apreensão, com o objetivo de localizar a arma.