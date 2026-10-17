Motoristas de São Paulo podem utilizar os canais digitais do governo estadual para resolver diferentes questões relacionadas a carros e motocicletas, sem precisar comparecer presencialmente a uma unidade de atendimento em casos que permitem a solução on-line. O aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR reúne serviços do Detran-SP, como consulta de multas e débitos, licenciamento, verificação de restrições e transferência de propriedade.
Entre os procedimentos disponíveis está o licenciamento anual, exigido para a circulação regular dos veículos. Após o pagamento das taxas e a regularização de eventuais pendências, o proprietário pode acessar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e) pelo aplicativo.
Quem pretende comprar ou vender um automóvel ou uma motocicleta também pode consultar a existência de débitos e restrições antes de concluir a negociação. A Transferência Digital de Veículos (TDV) permite realizar a mudança de propriedade pela internet, por meio do portal do Detran-SP ou do aplicativo Poupatempo, desde que o veículo e os envolvidos atendam às condições exigidas.
Os serviços digitais incluem ainda a consulta de multas, notificações de autuação e pontos registrados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Conforme as regras aplicáveis a cada situação, também é possível indicar o condutor responsável pela infração e apresentar defesa ou recurso pelos canais disponibilizados pelo Detran-SP.
Outro recurso é a comunicação de venda, que formaliza a negociação e ajuda a proteger o antigo proprietário de responsabilidades posteriores relacionadas ao veículo. O procedimento pode ser feito automaticamente por cartórios integrados ao sistema do Detran-SP. Nas vendas digitais, também pode ser realizado pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), com uma conta gov.br. Se o registro não for efetuado pelo cartório, o vendedor pode solicitar a inclusão pelo portal do Detran-SP. Para consultar os serviços, basta acessar o aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR com a conta gov.br e entrar na área de trânsito e veículos.