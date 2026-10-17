Motoristas de São Paulo podem utilizar os canais digitais do governo estadual para resolver diferentes questões relacionadas a carros e motocicletas, sem precisar comparecer presencialmente a uma unidade de atendimento em casos que permitem a solução on-line. O aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR reúne serviços do Detran-SP, como consulta de multas e débitos, licenciamento, verificação de restrições e transferência de propriedade.

Entre os procedimentos disponíveis está o licenciamento anual, exigido para a circulação regular dos veículos. Após o pagamento das taxas e a regularização de eventuais pendências, o proprietário pode acessar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e) pelo aplicativo.

Quem pretende comprar ou vender um automóvel ou uma motocicleta também pode consultar a existência de débitos e restrições antes de concluir a negociação. A Transferência Digital de Veículos (TDV) permite realizar a mudança de propriedade pela internet, por meio do portal do Detran-SP ou do aplicativo Poupatempo, desde que o veículo e os envolvidos atendam às condições exigidas.