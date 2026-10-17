O papa Leão XIV, de 71 anos, receberá alta hospitalar neste sábado (17), quatro dias após passar por uma cirurgia para retirada de parte do pulmão direito, informou o Vaticano. O pontífice deve deixar o hospital no início da tarde, pelo horário local, e retornar à Santa Sé. A previsão é que ele realize a tradicional bênção do meio-dia neste domingo (18).

Segundo comunicado divulgado por seu médico pessoal e cirurgião, o papa foi considerado "apto para receber alta hospitalar" após avaliação clínica e análise dos resultados de exames de sangue e de uma radiografia de tórax realizados na manhã deste sábado. A decisão ocorre após a equipe médica acompanhar sua recuperação durante os últimos quatro dias.

Leão XIV foi submetido à remoção do lobo inferior do pulmão direito depois que exames identificaram um nódulo suspeito. A análise realizada durante o procedimento confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma, o tipo mais comum de câncer de pulmão. A cirurgia ocorreu na terça-feira (13).