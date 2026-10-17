Uma empresária idosa, do ramo da educação, foi socorrida e levada a um hospital particular na tarde desta sexta-feira (16), após se envolver em uma briga com outra moradora no estacionamento de um condomínio na região do Jardim Samambaia, em Jundiaí. A outra mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar, suspeita de lesão corporal.

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, a PM foi acionada para atender a uma discussão entre as duas moradoras. Uma testemunha relatou aos policiais que ouviu a idosa, de aproximadamente 80 anos, pedir socorro. Ao olhar pela janela, viu a empresária caída no chão e a suspeita de agressão à sua frente. Em seguida, foi até o estacionamento para ajudá-la.

Na versão apresentada pela idosa, já no hospital, onde passava por exames médicos, ela afirmou que caminhava em direção ao próprio veículo quando a suspeita foi em sua direção e a empurrou, provocando sua queda. Ela também disse que, ao tentar se levantar, foi impedida pela mulher e só recebeu ajuda depois de gritar por socorro.