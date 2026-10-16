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ELEIÇÃO 2026

Flávio faz visita e almoça com cúpula da Globo antes da sabatina

Por Redação | CNN
| Tempo de leitura: 1 min
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O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) realizou uma visita institucional à sede do Grupo Globo, no Rio de Janeiro
O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) realizou uma visita institucional à sede do Grupo Globo, no Rio de Janeiro

A TV Globo informou nesta sexta-feira (16) que o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) realizou uma visita institucional à sede do Grupo Globo, no Rio de Janeiro, antes da sabatina que concederá ao Jornal Nacional.

Segundo a emissora, o senador foi recebido pelo presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, e pelo vice-presidente de Relações Institucionais, Paulo Tonet. A empresa informou ainda que representantes da área de Jornalismo não participaram do encontro.

Em nota oficial, a Globo afirmou que visitas institucionais fazem parte da rotina de executivos de empresas de comunicação e que é comum candidatos a cargos eletivos realizarem encontros de cortesia. De acordo com a CNN Brasil, a visita foi solicitada pela campanha de Flávio Bolsonaro.

A emissora também informou que não recebeu pedido semelhante da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), motivo pelo qual não houve um encontro institucional com o petista.

O caso foi comentado pelo senador Camilo Santana (PT-CE), porta-voz da campanha de Lula. Durante uma coletiva de imprensa, ele afirmou que a situação causa estranheza e defendeu que os candidatos recebam tratamento imparcial.

“É no mínimo inoportuna e inadequada. E esperamos que tudo seja feito de maneira imparcial. Se um candidato tem essa visita, o outro também deveria ter”, declarou.

A visita ocorreu antes da sabatina de Flávio Bolsonaro no Jornal Nacional. A emissora não informou, no relato divulgado, a realização de um encontro equivalente com representantes da campanha de Lula.

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