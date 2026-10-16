A TV Globo informou nesta sexta-feira (16) que o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) realizou uma visita institucional à sede do Grupo Globo, no Rio de Janeiro, antes da sabatina que concederá ao Jornal Nacional.

Segundo a emissora, o senador foi recebido pelo presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, e pelo vice-presidente de Relações Institucionais, Paulo Tonet. A empresa informou ainda que representantes da área de Jornalismo não participaram do encontro.

Em nota oficial, a Globo afirmou que visitas institucionais fazem parte da rotina de executivos de empresas de comunicação e que é comum candidatos a cargos eletivos realizarem encontros de cortesia. De acordo com a CNN Brasil, a visita foi solicitada pela campanha de Flávio Bolsonaro.