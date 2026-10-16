O cinema de horror brasileiro será tema de uma oficina gratuita realizada no dia 22 de outubro, das 16h às 20h, na Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas, no Espaço Expressa, em Jundiaí. Com o título “Zé do Caixão, fantasmas, folclore e assassinos: o horror brasileiro nas telas”, a atividade propõe uma viagem pela história do gênero no país. O público também é convidado a comparecer fantasiado.
A oficina é realizada em parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS), por meio do programa Ponto MIS, e oferece 40 vagas para pessoas a partir de 16 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo formulário on-line.
A programação apresenta um panorama de 90 anos de produções audiovisuais de horror no Brasil, incluindo filmes e programas de televisão. O conteúdo aborda desde as primeiras produções com fantasmas até a criação de Zé do Caixão, personagem idealizado e interpretado pelo cineasta José Mojica Marins, considerado um dos pioneiros do terror nacional e reconhecido internacionalmente.
A atividade também explora produções contemporâneas e diferentes movimentos cinematográficos, discutindo como o horror pode servir de ferramenta para reflexões sociais e políticas, além de abrir espaço para experimentações artísticas.
A oficina será ministrada por Carlos Primati, crítico e pesquisador especializado em filmes de horror, ficção científica e fantasia. Com trabalhos publicados em revistas e livros, ele atua há dez anos como oficineiro do programa Ponto MIS.
Festival de Halloween tem sessões gratuitas
Além da oficina, o Ponto MIS promove sessões gratuitas de cinema durante o mês de outubro. A programação especial de Halloween reúne clássicos premiados do terror internacional na Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas, no Espaço Expressa.
A programação completa pode ser consultada no site da Cultura de Jundiaí.