O cinema de horror brasileiro será tema de uma oficina gratuita realizada no dia 22 de outubro, das 16h às 20h, na Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas, no Espaço Expressa, em Jundiaí. Com o título “Zé do Caixão, fantasmas, folclore e assassinos: o horror brasileiro nas telas”, a atividade propõe uma viagem pela história do gênero no país. O público também é convidado a comparecer fantasiado.

A oficina é realizada em parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS), por meio do programa Ponto MIS, e oferece 40 vagas para pessoas a partir de 16 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo formulário on-line.

A programação apresenta um panorama de 90 anos de produções audiovisuais de horror no Brasil, incluindo filmes e programas de televisão. O conteúdo aborda desde as primeiras produções com fantasmas até a criação de Zé do Caixão, personagem idealizado e interpretado pelo cineasta José Mojica Marins, considerado um dos pioneiros do terror nacional e reconhecido internacionalmente.