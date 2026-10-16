Um homem de 35 anos foi preso nesta sexta-feira (16) pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí, suspeito de estuprar a enteada por cerca de dez anos. Segundo as investigações, os abusos teriam começado quando a menina tinha apenas 6 anos. A violência sexual ocorria sempre no período noturno, quando a mãe da vítima estava trabalhando.

De acordo com a apuração, coordenada pela investigadora-chefe Lilian Picchi, a vítima relatou ter sofrido sucessivos episódios de violência sexual dentro de casa. Ela também afirmou que era ameaçada de morte pelo padrasto, que usaria a intimidação para impedir que os abusos fossem denunciados.

Ainda segundo a investigação, as ameaças teriam se intensificado depois que a adolescente começou um relacionamento amoroso. O homem também teria ameaçado o namorado dela, dizendo que a jovem seria “só dele” e que levaria o rapaz “para as ideias”, expressão que, conforme o contexto relatado, faria referência ao chamado “tribunal do crime”.