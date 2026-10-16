Um homem de 35 anos foi preso nesta sexta-feira (16) pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí, suspeito de estuprar a enteada por cerca de dez anos. Segundo as investigações, os abusos teriam começado quando a menina tinha apenas 6 anos. A violência sexual ocorria sempre no período noturno, quando a mãe da vítima estava trabalhando.
De acordo com a apuração, coordenada pela investigadora-chefe Lilian Picchi, a vítima relatou ter sofrido sucessivos episódios de violência sexual dentro de casa. Ela também afirmou que era ameaçada de morte pelo padrasto, que usaria a intimidação para impedir que os abusos fossem denunciados.
Ainda segundo a investigação, as ameaças teriam se intensificado depois que a adolescente começou um relacionamento amoroso. O homem também teria ameaçado o namorado dela, dizendo que a jovem seria “só dele” e que levaria o rapaz “para as ideias”, expressão que, conforme o contexto relatado, faria referência ao chamado “tribunal do crime”.
O caso veio à tona quando a adolescente contou a um amigo sobre os abusos que sofria desde a infância. Diante do relato, ele procurou as autoridades e formalizou a denúncia.
A jovem foi retirada do ambiente familiar e encaminhada à rede de proteção, com acompanhamento do Conselho Tutelar.
A equipe da DDM reuniu informações e elementos durante a investigação e solicitou a prisão do suspeito. Após a Justiça expedir o mandado, os policiais realizaram diligências e localizaram o homem na manhã desta sexta-feira.
De acordo com Lilian Picci, "o caso evidencia uma das faces mais cruéis da violência sexual infantil, que é quando o agressor, aproveitando-se da convivência familiar e da vulnerabilidade da vítima, utiliza ameaças, intimidação, possessividade e medo para manter os abusos em segredo durante anos. Neste caso, nem mesmo o início de um relacionamento amoroso pela adolescente teria sido tolerado pelo investigado, que, segundo os relatos, chegou a ameaçar o namorado para tentar manter seu domínio sobre a vítima".
Ele foi levado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça.