Guardas municipais da divisão de uso de bikes (GBike) capturaram um homem nesta sexta-feira (16), na Vila Graff - bairro que compõe a região da Ponte São João - em Jundiaí, que estava sendo procurado pela Justiça por furto.

Os GMs Eduardo, Aristeu e V.Abreu estavam em patrulhamento com vistas a um ladrão que havia furtado mercadorias de uma farmácia no Centro minutos antes.

Durante as buscas, os agentes se depararam com um homem com as mesmas características informadas pela vítima, inclusive com as vestes semelhantes às do autor do furto.