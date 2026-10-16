A Prefeitura de Itupeva passou a receber e conferir no próprio município os documentos necessários para a emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF). A medida busca facilitar o acesso dos produtores rurais ao cadastro e reduzir os deslocamentos até Jarinu, onde o documento é emitido pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI).

Com o novo procedimento, a equipe da Secretaria Municipal de Agricultura fica responsável por conferir, digitalizar e encaminhar a documentação para análise. Caso sejam identificadas pendências, os agricultores receberão orientações para realizar as correções em Itupeva, sem precisar se deslocar até a cidade vizinha nessa etapa. A ida a Jarinu será necessária apenas para a assinatura do cadastro.

O atendimento é realizado na sede da Secretaria Municipal de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente, localizada na Avenida Brasil, 705C, ao lado da Unimed, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O responsável pelo atendimento técnico é o médico-veterinário Edimar Polli.