16 de outubro de 2026
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CÓRREGO DA LAGOA

Plantio de 45 árvores leva preservação ambiental para Itupeva

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Itupeva
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Prefeitura de Itupeva
Ação voltada à preservação ambiental e à recuperação da vegetação local
Ação voltada à preservação ambiental e à recuperação da vegetação local

A margem do Córrego da Lagoa, na altura do bairro Jardim Alegria, recebeu o plantio de 45 árvores de espécies nativas, em uma ação voltada à preservação ambiental e à recuperação da vegetação local.

Entre as espécies plantadas estão aroeira-pimenteira, ipê-roxo, jerivá e pitangueira. A iniciativa busca fortalecer a biodiversidade, contribuir para a proteção do solo e ampliar as áreas verdes da região. A vegetação também oferece abrigo e alimento para a fauna, além de auxiliar na conservação das margens do curso d’água.

O plantio foi realizado pelos servidores públicos municipais Cleiton, Luis, Silas e Beatriz, que participaram diretamente da atividade.

A ação ganha importância especialmente por ocorrer em uma área que passou por obras de canalização e ampliação do Córrego da Lagoa. A recomposição da flora nativa contribui para a recuperação ambiental do entorno e para a construção de um ambiente mais equilibrado.

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