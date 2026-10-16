A margem do Córrego da Lagoa, na altura do bairro Jardim Alegria, recebeu o plantio de 45 árvores de espécies nativas, em uma ação voltada à preservação ambiental e à recuperação da vegetação local.

Entre as espécies plantadas estão aroeira-pimenteira, ipê-roxo, jerivá e pitangueira. A iniciativa busca fortalecer a biodiversidade, contribuir para a proteção do solo e ampliar as áreas verdes da região. A vegetação também oferece abrigo e alimento para a fauna, além de auxiliar na conservação das margens do curso d’água.

O plantio foi realizado pelos servidores públicos municipais Cleiton, Luis, Silas e Beatriz, que participaram diretamente da atividade.