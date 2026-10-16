Uma idosa de 70 anos, mordora em Jundiaí, perdeu R$ 50 mil após cair em um golpe envolvendo uma falsa sentença judicial relacionada ao INSS. O caso foi registrado na Polícia Civil, que deverá investigar a transferência bancária feita para uma conta vinculada a uma suposta empresa de pagamentos.

Segundo o boletim de ocorrência, os golpistas entraram em contato com o companheiro da vítima e se passaram pela advogada dela. Na conversa, afirmaram que o casal havia vencido um processo e que teria direito a receber R$ 102 mil.

Na ocasião, os dois estavam viajando. A pedido do companheiro, a mulher acessou pelo celular um link enviado pelos criminosos e entrou em sua conta-corrente da Caixa Econômica Federal.