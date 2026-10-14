Um homem foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (13), após tentar roubar o carro de uma mulher e agredi-la no Jardim São Vicente, em Itupeva. Ele chegou a ser perseguido por populares, mas foi detido por policiais militares antes de ser alcançado pelo grupo, evitando um possível linchamento.

O caso aconteceu próximo à rua Jundiaí. Segundo o relato da vítima, ela caminhava em direção ao carro quando percebeu que estava sendo seguida. Assim que entrou no veículo, foi abordada pelo ladrão, que anunciou o assalto e ordenou que ela saísse e deixasse a chave no contato.

Diante da recusa da mulher, o homem a agrediu, puxou-a violentamente pelos braços e a jogou no chão. Os gritos de socorro chamaram a atenção de pessoas que estavam nas proximidades e fizeram o suspeito fugir sem levar o automóvel.