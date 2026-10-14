Um homem foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (13), após tentar roubar o carro de uma mulher e agredi-la no Jardim São Vicente, em Itupeva. Ele chegou a ser perseguido por populares, mas foi detido por policiais militares antes de ser alcançado pelo grupo, evitando um possível linchamento.
O caso aconteceu próximo à rua Jundiaí. Segundo o relato da vítima, ela caminhava em direção ao carro quando percebeu que estava sendo seguida. Assim que entrou no veículo, foi abordada pelo ladrão, que anunciou o assalto e ordenou que ela saísse e deixasse a chave no contato.
Diante da recusa da mulher, o homem a agrediu, puxou-a violentamente pelos braços e a jogou no chão. Os gritos de socorro chamaram a atenção de pessoas que estavam nas proximidades e fizeram o suspeito fugir sem levar o automóvel.
Populares começaram a perseguir o homem quando uma viatura da Polícia Militar passou pelo local. Informados sobre a ocorrência, os policiais foram atrás do suspeito e conseguiram detê-lo antes que fosse alcançado pelo grupo.
Aos policiais, ele afirmou que havia sido convidado por um amigo para participar do roubo e que receberia R$ 5 mil pelo crime. Segundo sua versão, o veículo seria levado posteriormente para um desmanche na região de Itatinga, em Campinas.
O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante por tentativa de roubo.