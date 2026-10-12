Um homem foi preso em flagrante na manhã de domingo (11), suspeito de agredir a ex-companheira e o filho no bairro Samambaia, em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, as vítimas apresentavam hematomas, mas recusaram atendimento médico.
A equipe foi acionada pelo telefone 190 após uma denúncia de violência doméstica. No local, a mulher e o filho relataram que foram agredidos pelo homem, com quem a mulher manteve um relacionamento por 16 anos. O casal está separado há cerca de três meses.
De acordo com o boletim de ocorrência, as agressões aconteceram após uma discussão. A mulher apresentava hematomas no braço direito, enquanto o filho tinha marcas no tornozelo direito.
A vítima também relatou ter sofrido agressões anteriores, mas disse que não havia registrado boletim de ocorrência na ocasião. Ela manifestou interesse em obter medida protetiva e pediu que o ex-companheiro não mantenha mais contato com ela.
Durante a ocorrência, os policiais fizeram uma busca no carro do suspeito, onde encontraram um cigarro parcialmente consumido, uma pequena porção de substância semelhante à maconha e um triturador com resquícios da mesma substância. O material foi apreendido.
As partes foram encaminhadas à delegacia, onde a prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial. O homem permaneceu à disposição da Justiça.