Um homem foi preso em flagrante na manhã de domingo (11), suspeito de agredir a ex-companheira e o filho no bairro Samambaia, em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, as vítimas apresentavam hematomas, mas recusaram atendimento médico.

A equipe foi acionada pelo telefone 190 após uma denúncia de violência doméstica. No local, a mulher e o filho relataram que foram agredidos pelo homem, com quem a mulher manteve um relacionamento por 16 anos. O casal está separado há cerca de três meses.

De acordo com o boletim de ocorrência, as agressões aconteceram após uma discussão. A mulher apresentava hematomas no braço direito, enquanto o filho tinha marcas no tornozelo direito.