12 de outubro de 2026
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AGRESSÃO

Homem é preso após agredir ex-companheira e filho em Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Um homem foi preso em flagrante na manhã de domingo (11), suspeito de agredir a ex-companheira e o filho no bairro Samambaia, em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, as vítimas apresentavam hematomas, mas recusaram atendimento médico.

A equipe foi acionada pelo telefone 190 após uma denúncia de violência doméstica. No local, a mulher e o filho relataram que foram agredidos pelo homem, com quem a mulher manteve um relacionamento por 16 anos. O casal está separado há cerca de três meses.

De acordo com o boletim de ocorrência, as agressões aconteceram após uma discussão. A mulher apresentava hematomas no braço direito, enquanto o filho tinha marcas no tornozelo direito.

A vítima também relatou ter sofrido agressões anteriores, mas disse que não havia registrado boletim de ocorrência na ocasião. Ela manifestou interesse em obter medida protetiva e pediu que o ex-companheiro não mantenha mais contato com ela.

Durante a ocorrência, os policiais fizeram uma busca no carro do suspeito, onde encontraram um cigarro parcialmente consumido, uma pequena porção de substância semelhante à maconha e um triturador com resquícios da mesma substância. O material foi apreendido.

As partes foram encaminhadas à delegacia, onde a prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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