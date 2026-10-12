Estão abertas até 3 de novembro as inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2027. São mais de 89 mil vagas para ingresso nos Ensinos Médio, Técnico, Integrado e Especialização Técnica, distribuídas em mais de 200 cursos por todo o Estado de São Paulo. As inscrições devem ser realizadas a exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br, mediante pagamento de taxa de R$ 50. A prova será aplicada em 6 de dezembro.

As oportunidades, ofertadas nas 229 Etecs e nas classes descentralizadas distribuídas em todo o Estado, abrangem diversas áreas de formação, como Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Controle e Processos Industriais, e Ambiente e Saúde. As vagas podem ser consultadas na página www.vestibulinho.etec.sp.gov.br/unidades-cursos/, detalhadas por cidade, unidade, curso e período.

Candidatos que precisam de atendimento diferenciado e Pessoas com Deficiência (PCDs) deverão se inscrever entre 2 e 30 de setembro, o resultado desta análise será divulgado no dia 6 de outubro, com possibilidade de recurso entre 7 e 13 de outubro. O resultado dos recursos será divulgado em 21 de outubro.