Estão abertas até 3 de novembro as inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2027. São mais de 89 mil vagas para ingresso nos Ensinos Médio, Técnico, Integrado e Especialização Técnica, distribuídas em mais de 200 cursos por todo o Estado de São Paulo. As inscrições devem ser realizadas a exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br, mediante pagamento de taxa de R$ 50. A prova será aplicada em 6 de dezembro.
As oportunidades, ofertadas nas 229 Etecs e nas classes descentralizadas distribuídas em todo o Estado, abrangem diversas áreas de formação, como Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Controle e Processos Industriais, e Ambiente e Saúde. As vagas podem ser consultadas na página www.vestibulinho.etec.sp.gov.br/unidades-cursos/, detalhadas por cidade, unidade, curso e período.
Candidatos que precisam de atendimento diferenciado e Pessoas com Deficiência (PCDs) deverão se inscrever entre 2 e 30 de setembro, o resultado desta análise será divulgado no dia 6 de outubro, com possibilidade de recurso entre 7 e 13 de outubro. O resultado dos recursos será divulgado em 21 de outubro.
Já aqueles que solicitaram o benefício da redução da taxa de inscrição deverão aguardar o resultado da análise, que será divulgado a partir das 15h do dia 15 de setembro, para se inscrever no processo seletivo. A concessão do benefício não substitui a inscrição, que deverá ser concluída pelo candidato. Quem receber o pedido com resposta indeferida poderá apresentar recurso entre 16 e 17 de setembro. A resposta ao recurso será disponibilizada no dia 29 de setembro.
Como se inscrever
Para fazer a inscrição, o candidato deve acessar o site oficial, criar um cadastro com CPF e senha de segurança, preencher a ficha eletrônica, o relatório socioeconômico e escolher o curso e a unidade de estudo desejada. A inscrição para fazer a prova só terá validade após o pagamento da taxa de participação, via boleto bancário, internet banking ou através da ferramenta getnet com cartão de crédito pelo próprio site. A confirmação da inscrição será enviada por e-mail em até 10 dias após o pagamento da taxa.
No caso dos Ensinos Médio, Técnico (presencial) e Integrado, é possível efetuar até cinco inscrições diferentes. Para cada uma delas, será gerado um novo boleto.
Quem pode se inscrever
- Ensino Médio, Ensino Médio integrado ao Técnico e AMS (Articulação da Formação Profissional Média e Superior): é necessário possuir no momento da matrícula o certificado de conclusão do Ensino Fundamental I, a Declaração de Conclusão assinada por agente escolar ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).
- Cursos técnicos: o candidato deve ter concluído ou estar cursando a partir da segunda série do Ensino Médio. Quem concluiu ou está cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou realizou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) precisa apresentar ao menos um destes documentos: Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou declaração de matrícula a partir do 2º termo da EJA; dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA/CEEJA; boletim de aprovação do Encceja emitido pelo Ministério da Educação (MEC) ou certificado de aprovação em duas áreas de estudos avaliadas pelo Encceja.
Para os cursos técnicos em Enfermagem, Serviços de Restaurante e Bar e Viticultura e Enologia, o candidato deverá ter 18 anos completos até 31/01/2027.
- Especializações técnicas de nível médio: é necessário ter concluído o Ensino Médio e um curso técnico vinculado à área de especialização. Para a Especialização em Gestão de Projetos, o requisito é ter concluído curso técnico ou superior até 10/01/2027.
- Também é permitida a participação de estudantes na condição de treineiros.
As Etecs oferecem computadores com acesso à internet aos candidatos que necessitam de apoio para esta etapa. O interessado deve entrar em contato com a unidade para verificar os horários de atendimento.
Inclusão social
Entre as políticas adotadas pelo CPS para ampliar o acesso às Etecs, está o Sistema de Pontuação Acrescida, que consiste no acréscimo de pontos à nota final obtida no processo seletivo. Neste caso, o benefício concede bônus de 3% a candidatos pretos e pardos e 10% àqueles que cursaram integralmente o Ensino Fundamental II em escola pública. Quando o estudante se enquadra nas duas condições, o acréscimo chega a 13%. A nota final para os Cursos de Especialização não prevê pontuação acrescida.
O processo seletivo também prevê solicitação de condições especiais para candidatos com deficiência, mediante envio de laudo médico, e o uso do nome social para candidatos transgêneros, mediante indicação no formulário e apresentação da documentação exigida.
Em caso de dúvidas, o candidato pode acessar o “Fale Conosco” do site vestibulinho.etec.sp.gov.br e encaminhar uma mensagem ou entrar em contato com a Central de Informações ao Candidato pelos telefones: (11) 3471-4071, para Capital e Grande São Paulo, e 0800 772 2829 para demais localidades.
Todos os detalhes sobre o Vestibulinho estão disponíveis no Manual do Candidato e na portaria que estabelece as normas do processo seletivo. Todas as informações estão disponíveis no site www.vestibulinho.etec.sp.gov.br/documentos/portaria.asp.
Confira o calendário do Vestibulinho das Etecs:
- Até 3 de novembro: Inscrições para o Vestibulinho
- Até 30 de setembro: Inscrição dos candidatos que precisam de atendimento diferenciado e PCDs
- 2 de dezembro: Divulgação dos locais de prova
- 6 de dezembro: Exame
- 15 de dezembro: Divulgação da classificação da prova-teste e convocação para a prova de aptidão
- 16 e 17 de dezembro: Provas de aptidão (cursos de Canto, Dança, Teatro e Regência);
- 11 de janeiro de 2027: Divulgação da classificação geral