Um homem procurado pela Justiça por roubo foi preso na madrugada deste domingo (12), em Jundiaí. Durante a abordagem, a polícia também identificou indícios de que o veículo em que ele estava poderia ser clonado. O automóvel foi apreendido para perícia.
A ocorrência foi registrada por volta das 0h55, na Avenida Engenheiro Tasso Pinheiro, no bairro Terra Nova. Segundo a polícia, o carro foi abordado após o motorista demonstrar nervosismo e mudar bruscamente de direção ao perceber a presença da equipe.
Na consulta aos dados dos ocupantes, os agentes constataram que o passageiro era procurado pela Justiça por roubo e tinha um mandado de prisão em aberto, com pena superior a oito anos em regime fechado. Ele recebeu voz de prisão e permaneceu à disposição da Justiça.
O motorista, por sua vez, foi abordado por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No interior do automóvel, também foram encontrados materiais de construção cuja procedência não foi comprovada.
Embora não houvesse registro de furto ou roubo do veículo, a consulta apontou inconsistências nos sinais de identificação. O QR Code da placa estava parcialmente suprimido e havia registros de passagem em uma cidade a mais de 500 quilômetros de distância, em horários próximos aos da abordagem em Jundiaí.
Diante das suspeitas de adulteração ou clonagem, foi solicitada perícia técnica, e o carro permaneceu apreendido para análise. O motorista foi ouvido e liberado.