Um homem procurado pela Justiça por roubo foi preso na madrugada deste domingo (12), em Jundiaí. Durante a abordagem, a polícia também identificou indícios de que o veículo em que ele estava poderia ser clonado. O automóvel foi apreendido para perícia.

A ocorrência foi registrada por volta das 0h55, na Avenida Engenheiro Tasso Pinheiro, no bairro Terra Nova. Segundo a polícia, o carro foi abordado após o motorista demonstrar nervosismo e mudar bruscamente de direção ao perceber a presença da equipe.

Na consulta aos dados dos ocupantes, os agentes constataram que o passageiro era procurado pela Justiça por roubo e tinha um mandado de prisão em aberto, com pena superior a oito anos em regime fechado. Ele recebeu voz de prisão e permaneceu à disposição da Justiça.