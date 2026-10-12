Um homem de 23 anos, procurado pela Justiça da Bahia por homicídio, foi preso pela Guarda Municipal durante uma operação contra pancadões e som alto no Residencial Jundiaí. A abordagem ocorreu durante uma averiguação de denúncias de perturbação do sossego no bairro.

Segundo a Guarda Municipal, as equipes encontraram uma multidão no local e abordaram algumas pessoas para identificação. Durante a checagem dos dados, os agentes constataram que um dos abordados tinha um mandado de prisão em aberto desde junho deste ano.

O homem é investigado por envolvimento em um homicídio cometido na Bahia. De acordo com as informações repassadas à reportagem, outras duas pessoas teriam participado do crime. Um dos envolvidos já está preso no estado nordestino, enquanto o procurado teria deixado a Bahia e vindo para Jundiaí.