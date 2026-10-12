12 de outubro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CAPTURA

Procurado por homicídio na Bahia é preso em pancadão em Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Um homem de 23 anos, procurado pela Justiça da Bahia por homicídio, foi preso pela Guarda Municipal durante uma operação contra pancadões e som alto no Residencial Jundiaí. A abordagem ocorreu durante uma averiguação de denúncias de perturbação do sossego no bairro.

Segundo a Guarda Municipal, as equipes encontraram uma multidão no local e abordaram algumas pessoas para identificação. Durante a checagem dos dados, os agentes constataram que um dos abordados tinha um mandado de prisão em aberto desde junho deste ano.

O homem é investigado por envolvimento em um homicídio cometido na Bahia. De acordo com as informações repassadas à reportagem, outras duas pessoas teriam participado do crime. Um dos envolvidos já está preso no estado nordestino, enquanto o procurado teria deixado a Bahia e vindo para Jundiaí.

Após a identificação, o homem foi detido e encaminhado às autoridades policiais para as providências legais.

A operação foi realizada pela Guarda Municipal após denúncias de som alto e pancadões no Residencial Jundiaí. Participaram da ação os guardas municipais Chagas e Adriano, sob supervisão do inspetor Mauro Castro e do subinspetor Elcio.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários