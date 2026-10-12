Brincar, aprender, praticar esportes, descobrir novas habilidades e ter voz nas decisões que afetam seu cotidiano. Em Jundiaí, essas experiências fazem parte de uma série de políticas públicas voltadas à infância, que envolvem diferentes áreas da Prefeitura e buscam garantir às crianças cuidado, proteção, desenvolvimento e oportunidades. No Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, a cidade destaca iniciativas que colocam os pequenos no centro das ações municipais.
“Cuidar das crianças é cuidar do futuro da nossa cidade, mas também é garantir que elas tenham, no presente, espaços seguros, oportunidades de aprendizado, acesso à cultura, ao esporte, à saúde e, principalmente, o direito de brincar e de serem ouvidas. Em Jundiaí, temos trabalhado para que a infância esteja no centro das políticas públicas”, destaca o prefeito Gustavo Martinelli.
Educação: aprender, brincar e incluir
Na educação, o Programa Escola da Gente, da Secretaria Municipal de Educação (SME), orienta as ações da rede municipal, com foco na aprendizagem, na inclusão, na valorização dos profissionais e no desenvolvimento integral dos estudantes. A proposta valoriza a escuta, as brincadeiras, as interações e o respeito ao tempo de cada criança.
Entre as iniciativas estão as Salas Girassóis, implantadas em cinco escolas municipais em agosto de 2026. Os espaços ampliam as estratégias de educação inclusiva, com atividades adaptadas às necessidades de estudantes com deficiência e necessidades educacionais complexas, complementando o ensino nas salas regulares.
Os resultados também aparecem nos indicadores educacionais. No Ideb de 2025, divulgado em agosto de 2026, Jundiaí alcançou nota 7,1 nos anos iniciais do Ensino Fundamental, mantendo o primeiro lugar estadual e a segunda posição nacional entre municípios com mais de 300 mil habitantes. Na alfabetização, 31 escolas municipais foram reconhecidas em 2026 pelo Prêmio de Excelência Educacional do programa Alfabetiza Juntos-SP, pelo desempenho dos estudantes do 2º ano.
Saúde: cuidado desde os primeiros anos
As políticas de Primeiríssima Infância promovem o desenvolvimento integral e a criação de ambientes mais seguros e acolhedores. Entre as ações estão iniciativas da Rede Urban95, atividades do Agosto Dourado e do Mês das Infâncias, a Semana do Bebê, a Semana Mundial do Aleitamento Materno e o Seminário Primeira Infância Jundiaí 2026, além da participação em encontros e seminários sobre o tema.
Nas escolas, o Programa Saúde na Escola (PSE) realizou 1.236 ações entre maio e agosto de 2026. As atividades abordaram alimentação saudável, saúde bucal e mental, vacinação, atividade física, prevenção de doenças e violências, cultura da paz, educação ambiental e prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas. A Prefeitura também promove mutirões regulares de saúde bucal para prevenir cáries e incentivar hábitos saudáveis.
A assistência social também integra a rede de proteção à infância. Por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), a Prefeitura realiza acompanhamento social das famílias, com acolhimento, orientações e encaminhamentos para ampliar o acesso a direitos e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. A rede socioassistencial também desenvolve ações voltadas às crianças e às famílias, contribuindo para a proteção social e o desenvolvimento infantil.
Esporte: oportunidades para todos
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) desenvolve programas que incentivam a prática esportiva, a convivência e a inclusão. A Escola de Esporte oferece iniciação esportiva duas vezes por semana, com atividades adequadas a cada fase do desenvolvimento e que estimulam disciplina, cooperação e respeito.
Já o Esporte Campeão prepara atletas para competições de diferentes níveis, com foco no desenvolvimento técnico, físico e comportamental. A política de inclusão também é fortalecida pelo Programa de Esporte e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA), criado em 1996, que oferece 16 modalidades gratuitas para pessoas com deficiência, transtornos mentais e Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo autonomia, convivência e igualdade de oportunidades.
Cultura e lazer: brincar, criar e descobrir
Os corpos artísticos municipais levam apresentações às escolas, aproximando os estudantes da música e de outras manifestações culturais. Durante as férias, equipamentos como a Fábrica das Infâncias Japy, o CEU das Artes e a Biblioteca Municipal ampliam o acesso a atividades culturais e de lazer.
A Biblioteca conta com uma área exclusiva para a Primeira Infância e exibições mensais de curtas-metragens infantis. Já a Fábrica das Infâncias Japy oferece espaços voltados ao brincar, à criatividade e à convivência entre crianças de diferentes idades.
Pequenos cidadãos: crianças também têm voz
A participação infantil também faz parte das políticas municipais. Nas EMEBs, os Conselhinhos Escolares permitem que os estudantes apresentem propostas e discutam melhorias para o cotidiano escolar. O Comitê das Crianças e a Câmara Girassol também ampliam os espaços de escuta e participação, permitindo que os pequenos expressem suas opiniões e contribuam com ideias para a cidade.
A participação se estende ao Legislativo por meio da Câmara Mirim, realizada na Câmara Municipal de Jundiaí, que aproxima as crianças do funcionamento do Poder Legislativo e estimula o exercício da cidadania desde cedo.
Em maio de 2026, Jundiaí sediou o Encontro da Rede Brasileira Cidade das Crianças e o Fórum Internacional das Infâncias, reunindo gestores, especialistas e representantes de comitês infantis do Brasil e de outros países. A programação debateu o direito ao brincar, a escuta das crianças e o planejamento de cidades mais inclusivas e acolhedoras, além de apresentar experiências desenvolvidas no município.
Uma cidade que coloca a infância no centro
A integração entre educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer e planejamento urbano é fundamental para ampliar o alcance das políticas voltadas à infância.
“Garantir o desenvolvimento integral das crianças exige a integração dos investimentos e do trabalho dos diferentes setores da gestão pública. Saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, lazer e planejamento urbano precisam atuar de forma articulada para potencializar resultados e ampliar oportunidades. Cuidar da primeira infância é uma responsabilidade compartilhada”, afirma Gerusa Moura, articuladora regional da Primeiríssima Infância e apoio técnico da política na Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMSP).