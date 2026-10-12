“Cuidar das crianças é cuidar do futuro da nossa cidade, mas também é garantir que elas tenham, no presente, espaços seguros, oportunidades de aprendizado, acesso à cultura, ao esporte, à saúde e, principalmente, o direito de brincar e de serem ouvidas. Em Jundiaí, temos trabalhado para que a infância esteja no centro das políticas públicas”, destaca o prefeito Gustavo Martinelli.

Brincar, aprender, praticar esportes, descobrir novas habilidades e ter voz nas decisões que afetam seu cotidiano. Em Jundiaí, essas experiências fazem parte de uma série de políticas públicas voltadas à infância, que envolvem diferentes áreas da Prefeitura e buscam garantir às crianças cuidado, proteção, desenvolvimento e oportunidades. No Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, a cidade destaca iniciativas que colocam os pequenos no centro das ações municipais.

Na educação, o Programa Escola da Gente, da Secretaria Municipal de Educação (SME), orienta as ações da rede municipal, com foco na aprendizagem, na inclusão, na valorização dos profissionais e no desenvolvimento integral dos estudantes. A proposta valoriza a escuta, as brincadeiras, as interações e o respeito ao tempo de cada criança.

Entre as iniciativas estão as Salas Girassóis, implantadas em cinco escolas municipais em agosto de 2026. Os espaços ampliam as estratégias de educação inclusiva, com atividades adaptadas às necessidades de estudantes com deficiência e necessidades educacionais complexas, complementando o ensino nas salas regulares.

Os resultados também aparecem nos indicadores educacionais. No Ideb de 2025, divulgado em agosto de 2026, Jundiaí alcançou nota 7,1 nos anos iniciais do Ensino Fundamental, mantendo o primeiro lugar estadual e a segunda posição nacional entre municípios com mais de 300 mil habitantes. Na alfabetização, 31 escolas municipais foram reconhecidas em 2026 pelo Prêmio de Excelência Educacional do programa Alfabetiza Juntos-SP, pelo desempenho dos estudantes do 2º ano.