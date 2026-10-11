Um homem foi preso na noite de sábado (10) suspeito de agredir a ex-companheira no bairro Traviú, em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, a mulher relatou ter sofrido puxões de cabelo e empurrões.

A equipe foi acionada por volta das 21h12 para atender a ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais conversaram com a vítima, que apontou o ex-companheiro como autor das agressões. De acordo com a corporação, ele confirmou as agressões durante a abordagem.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com a mulher, ao Plantão Policial de Jundiaí. A ocorrência foi registrada como violência doméstica e invasão de domicílio.