Jundiaí reúne cerca de 4,2 mil vagas no Jundiaí Empreendedora, programa do município que concentra oportunidades de emprego cadastradas por empresas e conecta candidatos aos processos seletivos, porém ainda apresenta saldo negativo de 418 empregos formais entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados do Novo Caged. Apesar das oportunidades, empresas relatam dificuldade para encontrar profissionais qualificados, enquanto candidatos apontam exigências, salários e custos de deslocamento como obstáculos para conseguir trabalho.
Ainda de acordo com o Caged, a mudança no saldo de empregos chama a atenção. Entre janeiro e agosto de 2025, Jundiaí havia criado 5.098 postos formais. No mesmo intervalo de 2026, o resultado ficou negativo em 418, uma diferença de 5.516 empregos entre os dois períodos. Somente em agosto, foram 10.140 admissões e 10.685 desligamentos, saldo negativo de 545 postos. Os dados mostram a diferença entre contratações e desligamentos, mas não explicam, isoladamente, as causas do recuo.
Neste jogo de ‘procura, mas não acha’, está André Luiz Ferreira, de 42 anos, que há dois meses procura emprego. Apesar de já ter enviado currículos e participado de entrevistas, ainda não conseguiu uma oportunidade. “Em algumas vagas, pedem experiência em coisas muito específicas. Em outras, o salário não compensa muito quando você coloca na ponta do lápis o gasto com transporte e alimentação”, relata.
André também diz que a falta de retorno das empresas torna a busca cansativa. “O mais difícil é não saber exatamente por que você não foi escolhido. Às vezes, você fica pensando se faltou experiência, se tinha alguém mais qualificado ou se o problema foi outra coisa. Eu continuo procurando, porque as contas não esperam”, afirma.
Logística lidera
Segundo os dados do Jundiaí Empreendedora, das 4.200 oportunidades disponíveis, 951 são para auxiliar de logística, 147 para linha de produção, 92 para auxiliar de limpeza e 85 para auxiliar de lavanderia. As maiores dificuldades de contratação estão em logística, produção, limpeza, alimentação e construção civil. Não há levantamento consolidado sobre quantas vagas permanecem abertas há mais de 30 ou 60 dias.
A dificuldade também aparece em um levantamento estadual da Fiesp e do Ciesp. Entre as indústrias que tentaram contratar entre 2024 e março de 2025, 77% consideraram o processo difícil ou muito difícil. A falta de qualificação foi apontada por 64,5%, seguida pela falta de interessados, com 55%, e de experiência, com 44,2%.
Vania Mazzoni, coordenadora de Recursos Humanos do Ciesp Jundiaí, afirma que o problema envolve tanto a falta de profissionais técnicos quanto a disponibilidade para determinadas jornadas. “A remuneração oferecida precisa competir com outras possibilidades de geração de renda, incluindo atividades informais e autônomas”, explica. Segundo ela, salário, benefícios, transporte e horários também influenciam a decisão dos candidatos. A indústria local tem mais de 52 mil trabalhadores formais e criou 836 postos nos dois primeiros meses de 2026, conforme dados divulgados pelo Ciesp.
Para Alexandro Zavarizi, diretor titular do Ciesp Jundiaí, as transformações tecnológicas aumentam a necessidade de profissionais preparados para lidar com novos equipamentos e processos automatizados. Ele defende maior aproximação entre empresas e instituições de ensino. “O desafio da mão de obra não será resolvido apenas aumentando o número de vagas. Precisamos trabalhar simultaneamente na formação, na atração e na retenção de profissionais”, afirma.
Fim de ano amplia contratações
A chegada da Black Friday e do Natal aumenta a procura por trabalhadores no comércio e na logística. Projeção da CNDL e do SPC Brasil estima cerca de 130 mil vagas temporárias e efetivas no país no fim de 2026, com remuneração média prevista de R$ 1.805.
Na região, a Magalog, operação logística do Magazine Luiza, anunciou 80 vagas temporárias para conferente, com salário de R$ 2.096, fretado e refeição no local. A oportunidade não exige experiência e aceita candidatos com ensino fundamental. A Lojas Torra também anunciou vaga temporária em Jundiaí, com salário de R$ 2.120, para atuação em novembro e dezembro. A Prefeitura também prevê para 14 de outubro uma nova edição do Emprego da Gente nos Bairros, no Anhangabaú, com 1.300 vagas anunciadas.