Jundiaí reúne cerca de 4,2 mil vagas no Jundiaí Empreendedora, programa do município que concentra oportunidades de emprego cadastradas por empresas e conecta candidatos aos processos seletivos, porém ainda apresenta saldo negativo de 418 empregos formais entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados do Novo Caged. Apesar das oportunidades, empresas relatam dificuldade para encontrar profissionais qualificados, enquanto candidatos apontam exigências, salários e custos de deslocamento como obstáculos para conseguir trabalho.

Ainda de acordo com o Caged, a mudança no saldo de empregos chama a atenção. Entre janeiro e agosto de 2025, Jundiaí havia criado 5.098 postos formais. No mesmo intervalo de 2026, o resultado ficou negativo em 418, uma diferença de 5.516 empregos entre os dois períodos. Somente em agosto, foram 10.140 admissões e 10.685 desligamentos, saldo negativo de 545 postos. Os dados mostram a diferença entre contratações e desligamentos, mas não explicam, isoladamente, as causas do recuo.

Neste jogo de ‘procura, mas não acha’, está André Luiz Ferreira, de 42 anos, que há dois meses procura emprego. Apesar de já ter enviado currículos e participado de entrevistas, ainda não conseguiu uma oportunidade. “Em algumas vagas, pedem experiência em coisas muito específicas. Em outras, o salário não compensa muito quando você coloca na ponta do lápis o gasto com transporte e alimentação”, relata.