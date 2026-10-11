11 de outubro de 2026
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NOVO HORIZONTE

Homem é preso por tráfico de drogas durante ação da ROMU

Por Bárbara Lima |
| Tempo de leitura: 1 min
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Ao todo, foram apreendidas aproximadamente 300 porções de entorpecentes, R$ 310 em dinheiro, um aparelho celular e o veículo utilizado na ocorrência
Ao todo, foram apreendidas aproximadamente 300 porções de entorpecentes, R$ 310 em dinheiro, um aparelho celular e o veículo utilizado na ocorrência

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) no bairro Novo Horizonte.

De acordo com as informações da ocorrência, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando abordou um veículo após identificar um comportamento suspeito do condutor. Durante a averiguação, os agentes localizaram porções de entorpecentes no interior do automóvel.

Na sequência, os guardas realizaram diligências em uma residência, com autorização do abordado, onde encontraram mais drogas e dinheiro.

Ao todo, foram apreendidas aproximadamente 300 porções de entorpecentes, R$ 310 em dinheiro, um aparelho celular e o veículo utilizado na ocorrência.

O homem foi preso em flagrante, com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que trata do crime de tráfico de drogas, e encaminhado à autoridade policial para as providências cabíveis.

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