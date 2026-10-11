Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) no bairro Novo Horizonte.
De acordo com as informações da ocorrência, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando abordou um veículo após identificar um comportamento suspeito do condutor. Durante a averiguação, os agentes localizaram porções de entorpecentes no interior do automóvel.
Na sequência, os guardas realizaram diligências em uma residência, com autorização do abordado, onde encontraram mais drogas e dinheiro.
Ao todo, foram apreendidas aproximadamente 300 porções de entorpecentes, R$ 310 em dinheiro, um aparelho celular e o veículo utilizado na ocorrência.
O homem foi preso em flagrante, com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que trata do crime de tráfico de drogas, e encaminhado à autoridade policial para as providências cabíveis.