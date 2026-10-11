Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) no bairro Novo Horizonte.

De acordo com as informações da ocorrência, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando abordou um veículo após identificar um comportamento suspeito do condutor. Durante a averiguação, os agentes localizaram porções de entorpecentes no interior do automóvel.

Na sequência, os guardas realizaram diligências em uma residência, com autorização do abordado, onde encontraram mais drogas e dinheiro.