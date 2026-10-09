A 34ª Festa Portuguesa da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Vila Arens, chega ao segundo fim de semana com destaque para o bolinho de bacalhau, a estrela da festa. No primeiro fim de semana do evento, cerca de 500 unidades e 200 porções da iguaria foram vendidas. A programação segue neste sábado (10), das 18h às 22h, e domingo (11), das 11h às 15h. A entrada é gratuita.

Realizada exclusivamente no salão paroquial neste ano, a festa mantém a tradição de reunir famílias de Jundiaí e região em torno da gastronomia e da convivência. Durante o mês de outubro, cerca de 200 voluntários se revezam na organização e no atendimento ao público da festa.