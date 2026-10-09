09 de outubro de 2026
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GASTRONOMIA

Festa Portuguesa da Vila Arens chega ao segundo fim de semana

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Além da estrela da festa, o bolinho de bacalhau, o cardápio inclui pastéis e, aos domingos, bacalhoada, escondidinho e lasanha de bacalhau
Além da estrela da festa, o bolinho de bacalhau, o cardápio inclui pastéis e, aos domingos, bacalhoada, escondidinho e lasanha de bacalhau

A 34ª Festa Portuguesa da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Vila Arens, chega ao segundo fim de semana com destaque para o bolinho de bacalhau, a estrela da festa. No primeiro fim de semana do evento, cerca de 500 unidades e 200 porções da iguaria foram vendidas. A programação segue neste sábado (10), das 18h às 22h, e domingo (11), das 11h às 15h. A entrada é gratuita.

Realizada exclusivamente no salão paroquial neste ano, a festa mantém a tradição de reunir famílias de Jundiaí e região em torno da gastronomia e da convivência. Durante o mês de outubro, cerca de 200 voluntários se revezam na organização e no atendimento ao público da festa.

Além dos tradicionais bolinhos de bacalhau, o cardápio inclui pastéis de carne, queijo e bacalhau. Aos domingos, os visitantes também encontram pratos como a bacalhoada com arroz, escondidinho e lasanha de bacalhau, além de opções da culinária italiana, como frango frito com polenta, massas e risoto ao sugo com ervilhas, novidade desta edição.

Para o pároco da igreja, padre Itamar Roque de Moura, a festa é uma oportunidade de preservar uma tradição da comunidade e, ao mesmo tempo, contribuir para a manutenção da paróquia, obras de infraestrutura e ações sociais. “Queremos manter a tradição da festa e continuar reunindo as famílias que gostam e participam todos os anos. A arrecadação também é importante para a manutenção da paróquia e para as ações sociais”, destaca.


Serviço
34ª Festa Portuguesa da Vila Arens
Datas: 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de outubro
Horários: sábados, das 18h às 22h; domingos, das 11h às 15h
Local: Salão Paroquial – rua Frei Caneca, 45, Vila Arens, Jundiaí
Entrada gratuita

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