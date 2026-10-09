Jarinu receberá mais de R$ 469 milhões em investimentos para ampliar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário até o final de 2029. O Plano de Universalização do Saneamento foi lançado nesta sexta-feira (9) pelo Governo de São Paulo, por meio da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), e prevê obras para ampliar o acesso da população à infraestrutura de saneamento básico.
As intervenções devem beneficiar mais de 30 mil pessoas e contemplam bairros, loteamentos e outras localidades do município. O plano prevê a implantação, ampliação e adequação das redes existentes, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços e reforçar a segurança hídrica.
O lançamento contou com a participação da secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, que destacou a importância da integração entre investimentos em saneamento e proteção dos recursos hídricos.
A prefeita de Jarinu, Débora Prado, também ressaltou a parceria com o Governo do Estado e a Sabesp para acompanhar o crescimento do município com melhorias na infraestrutura e na qualidade de vida da população.
Obras vão ampliar redes de água e esgoto
Na primeira fase do plano, cerca de R$ 220 milhões serão destinados aos investimentos iniciais. Para o sistema de esgotamento sanitário, estão previstos 85 quilômetros de redes coletoras, 13,5 quilômetros de linha de recalque e 913 metros de coletor-tronco.
O projeto também contempla 8.664 ligações de esgoto e a implantação de 22 estações elevatórias. As estruturas devem ampliar a capacidade de coleta e encaminhamento dos resíduos para tratamento, reduzindo a dependência de soluções individuais e o risco de descarte inadequado.
Já no abastecimento de água, as obras incluem 14,8 quilômetros de adutoras de água tratada, 126,4 quilômetros de redes de distribuição e 4.924 novas ligações. Também estão previstos quatro reservatórios, com capacidade total de armazenamento de 1.450 metros cúbicos.
A execução será planejada conforme as características e necessidades de cada região atendida.
Reservatório reforça abastecimento no município
Durante a agenda em Jarinu, a secretária Natália Resende visitou o Reservatório Lázaro, localizado no bairro Vila Primavera. Concluída em fevereiro de 2026, a estrutura integra as obras de setorização do bairro e de melhoria do sistema de abastecimento de água.
Com investimento de R$ 2,44 milhões, o empreendimento inclui um reservatório com capacidade para 1 milhão de litros, uma estação elevatória de água tratada, interligações e obras de urbanização. Segundo as informações divulgadas pelo governo estadual, a estrutura beneficia cerca de 30 mil habitantes e contribui para o abastecimento de regiões como Jardim Primavera, Condomínio Santa Rita, Trieste e adjacências.
A estação elevatória foi projetada para uma vazão média de seis litros por segundo. Em conjunto com o reservatório e as demais estruturas, o sistema amplia a capacidade de armazenamento e contribui para a segurança hídrica local.
Jardim dos Ipês recebe obras de esgotamento sanitário
A agenda também incluiu uma visita às obras de esgotamento sanitário no Jardim dos Ipês, iniciadas em agosto e integrantes da primeira fase do plano.
A intervenção prevê a implantação de aproximadamente 2.404 metros de redes coletoras de esgoto e 105 ligações, com expectativa de beneficiar 315 habitantes.
Investimentos integram plano estadual de saneamento
As obras em Jarinu fazem parte do plano de investimentos da Sabesp, que prevê a aplicação de R$ 70 bilhões até 2029 para antecipar a universalização dos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto nos municípios atendidos pela companhia.
A iniciativa busca ampliar a infraestrutura e garantir o acesso aos serviços antes do prazo previsto pelo Marco Legal do Saneamento, estabelecido para 2033.
Além dos investimentos da Sabesp, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística desenvolve ações voltadas à recuperação de cursos d’água e à prevenção de problemas relacionados à segurança hídrica.
Na região de Campinas, empreendimentos financiados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) somam R$ 302 milhões desde 2023, distribuídos em 323 iniciativas em 66 municípios. Desse conjunto, 59% foram concluídos, o equivalente a R$ 132 milhões, segundo o governo estadual.
A região também recebe ações do programa Rios Vivos, coordenado pela SP Águas, que promove a limpeza e a desobstrução de cursos d’água para melhorar o escoamento e contribuir para a redução dos riscos de alagamentos.
Na região de Campinas, o programa já retirou mais de 817 mil metros cúbicos de sedimentos, com investimentos de R$ 65,8 milhões em 63 empreendimentos. Em Jarinu, foram removidos 23.397,44 metros cúbicos, com investimentos superiores a R$ 3 milhões. As intervenções contemplaram o Córrego Alegria, o Ribeirão Maracanã, nas regiões do Recanto Silvana e do Campo Realengo, e o Ribeirão do Campo Largo.