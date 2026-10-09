Jarinu receberá mais de R$ 469 milhões em investimentos para ampliar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário até o final de 2029. O Plano de Universalização do Saneamento foi lançado nesta sexta-feira (9) pelo Governo de São Paulo, por meio da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), e prevê obras para ampliar o acesso da população à infraestrutura de saneamento básico.

As intervenções devem beneficiar mais de 30 mil pessoas e contemplam bairros, loteamentos e outras localidades do município. O plano prevê a implantação, ampliação e adequação das redes existentes, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços e reforçar a segurança hídrica.

O lançamento contou com a participação da secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, que destacou a importância da integração entre investimentos em saneamento e proteção dos recursos hídricos.