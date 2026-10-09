A Polícia Militar do Estado de São Paulo apreendeu duas armas de fogo, munições e um simulacro na manhã de quinta-feira (8), no bairro Mato Dentro, em Jundiaí.

Por volta das 7h30, equipes do 49°BPM/I foram informadas, via Copom, sobre uma ocorrência envolvendo um indivíduo que estaria em desentendimento com uma mulher e efetuando disparos de arma de fogo.

Diante das informações, os policiais iniciaram patrulhamento pelas proximidades e localizaram o indivíduo nas imediações do local indicado. Durante a busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.