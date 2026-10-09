A Polícia Militar do Estado de São Paulo apreendeu duas armas de fogo, munições e um simulacro na manhã de quinta-feira (8), no bairro Mato Dentro, em Jundiaí.
Por volta das 7h30, equipes do 49°BPM/I foram informadas, via Copom, sobre uma ocorrência envolvendo um indivíduo que estaria em desentendimento com uma mulher e efetuando disparos de arma de fogo.
Diante das informações, os policiais iniciaram patrulhamento pelas proximidades e localizaram o indivíduo nas imediações do local indicado. Durante a busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.
Considerando os relatos sobre a possível existência de uma arma de fogo no imóvel, os policiais solicitaram autorização ao morador para realizar uma busca domiciliar, que foi concedida. Durante a vistoria, foram localizadas uma arma de fogo calibre .22, acompanhada de 11 munições intactas, uma espingarda calibre .38, com sinais de oxidação, mas com o sistema de percussão completo, além de um simulacro de arma de fogo.
Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão, tendo seus direitos e garantias constitucionais assegurados, e foi conduzido ao Plantão Policial de Jundiaí.
A ocorrência foi apresentada ao Delegado de Plantão do Distrito Policial de Jundiaí, que, após tomar ciência dos fatos, ratificou a prisão. O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.