Neste sábado, 10 de outubro, às 19h, o Teatro do Sesc Jundiaí recebe o show "Vozes Ancestrais", encontro musical marcante entre a cantora norte-americana Alissa Sanders e o cantor, compositor e multiartista mineiro Sérgio Pererê.
Inspirado pelas conexões sonoras construídas entre o Brasil e os Estados Unidos a partir da diáspora africana, o espetáculo resgata cantos seculares e evidencia a música como instrumento de resistência, memória e criação coletiva.
A apresentação celebra a ponte cultural entre os cantos do vissungo e dos reinados de Minas Gerais, que marcam a trajetória artística de Sérgio Pererê, e os spirituals, cantos de trabalho e expressões folclóricas presentes na história dos negros escravizados norte-americanos, herança de Alissa Sanders, nascida em Los Angeles e radicada no Brasil há quase três décadas.
Entoadas originalmente durante o ciclo do ouro em Minas Gerais e nas lavouras norte-americanas, as canções resgatadas pela dupla carregam também códigos históricos de sobrevivência e proteção que serviam como estratégia de fuga e preservação identitária.
No palco, o repertório em português e inglês transita por uma confluência de gêneros que abrange o blues, a congada, o folk, o samba, o catopê, o jazz e o ring shout, gênero nascido na região Gullah, no sul dos EUA, marcado por rituais com palmas, gritos e dança em roda. A sonoridade une os clássicos tambores de Pererê e o instrumento melódico mbira ao banjo americano, à percussão corporal e aos efeitos eletrônicos sintetizados por Alissa Sanders. A formação no palco é completada pelos músicos Acaua Ranne (violão e baixo) e Bruno Aranha (piano).
O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Serviço
Alissa Sanders (EUA) e Sérgio Pererê (BRA)
Show: “Vozes Ancestrais”
Sábado, dia 10 de outubro, às 19h
90 minutos | Classificação: 12 anos
Ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
R$ 15 (Credencial Plena), R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)
Saiba mais em: sescsp.org.br/jundiai