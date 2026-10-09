09 de outubro de 2026
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NO SESC JUNDIAÍ

Alissa Sanders e Sérgio Pererê apresentam o show Vozes Ancestrais

Por Redação | Sesc Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Pablo Bernardo
Alissa Sanders e Sérgio Pererê apresentam o show Vozes Ancestrais
Alissa Sanders e Sérgio Pererê apresentam o show Vozes Ancestrais

Neste sábado, 10 de outubro, às 19h, o Teatro do Sesc Jundiaí recebe o show "Vozes Ancestrais", encontro musical marcante entre a cantora norte-americana Alissa Sanders e o cantor, compositor e multiartista mineiro Sérgio Pererê.

Inspirado pelas conexões sonoras construídas entre o Brasil e os Estados Unidos a partir da diáspora africana, o espetáculo resgata cantos seculares e evidencia a música como instrumento de resistência, memória e criação coletiva.

A apresentação celebra a ponte cultural entre os cantos do vissungo e dos reinados de Minas Gerais, que marcam a trajetória artística de Sérgio Pererê, e os spirituals, cantos de trabalho e expressões folclóricas presentes na história dos negros escravizados norte-americanos, herança de Alissa Sanders, nascida em Los Angeles e radicada no Brasil há quase três décadas.

Entoadas originalmente durante o ciclo do ouro em Minas Gerais e nas lavouras norte-americanas, as canções resgatadas pela dupla carregam também códigos históricos de sobrevivência e proteção que serviam como estratégia de fuga e preservação identitária.

No palco, o repertório em português e inglês transita por uma confluência de gêneros que abrange o blues, a congada, o folk, o samba, o catopê, o jazz e o ring shout, gênero nascido na região Gullah, no sul dos EUA, marcado por rituais com palmas, gritos e dança em roda. A sonoridade une os clássicos tambores de Pererê e o instrumento melódico mbira ao banjo americano, à percussão corporal e aos efeitos eletrônicos sintetizados por Alissa Sanders. A formação no palco é completada pelos músicos Acaua Ranne (violão e baixo) e Bruno Aranha (piano).

O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.  

Serviço 
Alissa Sanders (EUA) e Sérgio Pererê (BRA) 
Show: “Vozes Ancestrais” 
Sábado, dia 10 de outubro, às 19h  
90 minutos | Classificação: 12 anos 
Ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc  
R$ 15 (Credencial Plena), R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) 
Saiba mais em: sescsp.org.br/jundiai

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