Neste sábado, 10 de outubro, às 19h, o Teatro do Sesc Jundiaí recebe o show "Vozes Ancestrais", encontro musical marcante entre a cantora norte-americana Alissa Sanders e o cantor, compositor e multiartista mineiro Sérgio Pererê.

Inspirado pelas conexões sonoras construídas entre o Brasil e os Estados Unidos a partir da diáspora africana, o espetáculo resgata cantos seculares e evidencia a música como instrumento de resistência, memória e criação coletiva.

A apresentação celebra a ponte cultural entre os cantos do vissungo e dos reinados de Minas Gerais, que marcam a trajetória artística de Sérgio Pererê, e os spirituals, cantos de trabalho e expressões folclóricas presentes na história dos negros escravizados norte-americanos, herança de Alissa Sanders, nascida em Los Angeles e radicada no Brasil há quase três décadas.