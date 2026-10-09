A partir de 5 de novembro, a 21ª edição do Festival de Cinema Italiano no Brasil ocupa mais de 120 salas espalhadas por 90 cidades do país para mapear essa relação íntima entre Brasil e Itália, entre espaço, arquitetura e narrativa. E Jundiaí, mais uma vez, receberá exibições da mostra.
A programação na cidade ocupará o Moviecom Cinemas, no Maxi Shopping Jundiaí, entre os dias 5 e 22 de novembro, com entrada gratuita. Aos sábados e domingos, as exibições acontecem às 11h, às segundas e terças-feiras, às 14h.
O festival é apresentado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, Embaixada da Itália no Brasil e pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo. Em Jundiaí, tem apoio da Construtora Santa Angela e está sob a coordenação de Leandro Nalini e curadoria de Fátima Augusto.
A iniciativa reforça a conexão histórica e cultural de Jundiaí com a Itália, país de origem de milhares de imigrantes que contribuíram para a formação da identidade do município. "Esse evento tem por objetivo valorizar e dar a dimensão que o Festival de Cinema Italiano merece. Queremos oferecer à comunidade Italiana de Jundiaí a oportunidade de se reunir e desfrutar gratuitamente o que a Itália tem produzido culturalmente. Estamos reconstruindo pontes entre a Itália e o Brasil", destaca Nalini.
A presença italiana permanece viva nas tradições familiares, culturais e gastronômicas que fazem parte da história da cidade. “Jundiaí tem no cinema, através do MoviecomArte, uma tradição que há 20 anos aproxima o público da diversidade e da riqueza do cinema independente. Ao trazermos o Festival de Cinema Italiano para a cidade, celebramos o encontro entre história, cultura e, claro, a paixão pelo cinema”, destaca Fátima Augusto.
A programação reúne 14 produções inéditas no Brasil e sete clássicos do cinema italiano. Entre os destaques estão La Vita Va Così (A Vida é Assim), que aborda o conflito entre desenvolvimento econômico e preservação da identidade de uma comunidade, e La Dolce Vita (A Doce Vida), de Federico Fellini, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes de 1960. A seleção também contempla dramas históricos, comédias e histórias sobre relações familiares e afetivas, oferecendo ao público um panorama da diversidade do cinema italiano.
No Brasil
Ao todo, a seleção reúne 24 títulos, alguns inéditos recém-exibidos no Festival de Veneza, e também clássicos. Todos com entrada gratuita e exibição na tela até 1º de dezembro. Além de estar espalhada pelas salas de cinema, boa parte da seleção de filmes pode ser vista sem sair do sofá, através de streaming, para todo o Brasil. Para dar o play, basta ter internet.
Entre os destaques contemporâneos está Scherzetto (Travessura), novo longa do diretor Mario Martone. Baseado na obra de Domenico Starnone, o filme traz Toni Servillo no papel principal ao lado do jovem Lorenzo Perrotta. A trama aborda um conflito geracional entre o Nonno, vivido por Servillo, e seu neto pequeno. Dentro de um apartamento e sua varanda, se desenrola um duelo afetivo e geracional. O encontro força um homem acostumado à solidão a encarar limites, fragilidades e a potência transformadora da infância.
Já a seção de retrospectiva deste ano ganha o título de "Itália em Cena". A proposta é revisitar obras fundamentais em que paisagens costeiras, ilhas e centros urbanos deixam de ser meros cenários para organizar a luz, o ritmo e o tom dos conflitos sociais em tela. Para quem já conhece as produções, é uma oportunidade de reinterpretar clássicos sob a ótica da identidade territorial; para o público jovem, uma porta de entrada para a estética de grandes mestres da sétima arte. Mais do que uma viagem geográfica, o cinema italiano sempre fez do território um elemento dramático: Roma como epicentro de tensões e deslumbre, o Sul místico, o Norte moderno e as províncias impregnadas de memória.
“O cinema tem uma maneira única de aproximar países, não apenas porque atravessa fronteiras, mas porque nos permite reconhecer no outro paisagens, sentimentos e histórias que também nos pertencem”, afirma o Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, que acrescenta: “O Festival de Cinema Italiano no Brasil - ao qual estou particularmente ligado por ter sido o primeiro evento no qual participei em São Paulo, na minha chegada como Embaixador no Brasil em 2023 - faz isso de maneira especialmente bonita. Há 21 edições, vem construindo uma ponte cultural cada vez mais forte entre Itália e Brasil, levando ao público brasileiro o melhor do cinema italiano, dos grandes clássicos às novas vozes. É uma celebração da Itália que se vê na tela, de sua tradição cinematográfica, de seu saber fazer arte. Mas também das suas muitas histórias, que permanecem na memória e na imaginação de quem assiste”.
Combinando a força do patrimônio histórico ao frescor da produção recém-lançada, a mostra reafirma a tela como o atalho mais vivo para atravessar a complexidade e a beleza da Itália.
“Chegar à 21ª edição reafirma a maturidade de um festival que construiu uma ponte afetuosa e sólida com o público brasileiro. A seleção deste ano propõe uma experiência completa: ao reunirmos 14 inéditos recém-saídos de grandes eventos internacionais, como Veneza, ao lado de retrospectivas históricas, mostramos que o cinema italiano vai muito além de contar histórias. É esse diálogo entre a força dos grandes mestres e o frescor dos novos diretores que queremos espalhar pelas mais de 90 cidades”, afirma Erica Bernardini, diretora cultural do Festival de Cinema Italiano.
Serviço
21º Festival de Cinema Italiano no Brasil
Quando: 5 de novembro a 1º de dezembro
Onde: mais de 120 salas de cinema em 90 cidades brasileiras
Ingressos: gratuitos
Programação: 24 filmes, sendo 14 inéditos e 10 clássicos
Streaming: parte da programação disponível gratuitamente para todo o Brasil em www.festivalcinemaitaliano.com
Mais informações e programação completa: www.festivalcinemaitaliano.com