Ao todo, a seleção reúne 24 títulos, alguns inéditos recém-exibidos no Festival de Veneza, e também clássicos. Todos com entrada gratuita e exibição na tela até 1º de dezembro. Além de estar espalhada pelas salas de cinema, boa parte da seleção de filmes pode ser vista sem sair do sofá, através de streaming, para todo o Brasil. Para dar o play, basta ter internet.

Entre os destaques contemporâneos está Scherzetto (Travessura), novo longa do diretor Mario Martone. Baseado na obra de Domenico Starnone, o filme traz Toni Servillo no papel principal ao lado do jovem Lorenzo Perrotta. A trama aborda um conflito geracional entre o Nonno, vivido por Servillo, e seu neto pequeno. Dentro de um apartamento e sua varanda, se desenrola um duelo afetivo e geracional. O encontro força um homem acostumado à solidão a encarar limites, fragilidades e a potência transformadora da infância.

Já a seção de retrospectiva deste ano ganha o título de "Itália em Cena". A proposta é revisitar obras fundamentais em que paisagens costeiras, ilhas e centros urbanos deixam de ser meros cenários para organizar a luz, o ritmo e o tom dos conflitos sociais em tela. Para quem já conhece as produções, é uma oportunidade de reinterpretar clássicos sob a ótica da identidade territorial; para o público jovem, uma porta de entrada para a estética de grandes mestres da sétima arte. Mais do que uma viagem geográfica, o cinema italiano sempre fez do território um elemento dramático: Roma como epicentro de tensões e deslumbre, o Sul místico, o Norte moderno e as províncias impregnadas de memória.