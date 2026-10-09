Os resultados do primeiro turno das eleições de 2026 mostram uma Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) alinhada, de forma expressiva, ao campo da direita. Nas sete cidades consideradas no levantamento, Flávio Bolsonaro (PL) venceu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial, enquanto Tarcísio de Freitas (Republicanos) superou Fernando Haddad (PT) na corrida pelo governo de São Paulo. Mas os números também revelam uma diferença importante: o governador teve desempenho superior ao candidato presidencial em todos os municípios.

Somados os votos de Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Cabreúva, Louveira e Jarinu, Flávio Bolsonaro recebeu 271.785 votos, contra 146.793 de Lula. A diferença foi de 124.992 votos. Considerados apenas os dois candidatos, Flávio concentrou aproximadamente 65% dos votos, contra 35% de Lula.

Na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, a vantagem foi ainda maior. Tarcísio alcançou 303.933 votos na RMJ, enquanto Haddad teve 127.997. A diferença chegou a 175.936 votos. Tarcísio, portanto, recebeu 32.148 votos a mais que Flávio, enquanto Haddad ficou 18.796 votos abaixo da votação de Lula.