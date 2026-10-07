O primeiro prêmio da rifa será o carro; o segundo será o valor de R$ 1 mil e o terceiro será o valor de R$ 500. Para participar, é necessário acessa o link da rifa https://minharifa.app/r/rifa-sandero- , escolher um número disponível, realizar o pagamento via pix: 11999729543 e enviar o comprovante para o mesmo número de celular para confirmar a reserva. Cada número custa R$ 30.

A família do jundiaiense Guilherme Tega da Silva, que enfrenta uma batlha contra o câncer, está promovendo uma rifa de seu próprio veículo, um Renault Sandero ano 2008, para tentar levantar recursos para a compra da quarta caixa do remédio Rezurock. Guilherme precisa do medicamento pelo período mínimo de um ano e cada caixa dura um mês e custa R$ 70 mil.

A família espera arrecadar valores suficientes para a compra do remédio e de um carro de menor valor. “Não podemos ficar sem carro, pois todo o tratamento do Guilherme é feito em São Paulo e nós moramos em Jundiaí”, ressalta Lilian Tega da Silva, mãe de Guilherme.

Entenda o caso

Aos 21 anos, Guilherme Tega da Silva enfrenta uma grave complicação – com comprometimento da capacidade pulmonar – após um transplante de medula óssea. Ele precisa, com urgência, de um tratamento que custa R$ 864 mil, para continuar lutando pela vida. Atualmente, está internado devido a uma insuficiência cardíaca, cuja origem está sendo investigada.

Sua batalha começou em 2021, quando foi diagnosticado com um tipo muito raro de leucemia, a Leucemia Linfoide Aguda tipo B Philadelphia Like (LLA-B PH-LIKE). Para conter a progressão da doença e tentar recuperar parte da função pulmonar, ele precisa do medicamento Rezurock (belumosudil), que pode controlar a doença sem comprometer ainda mais o sistema imunológico. O tratamento não é coberto por convênio ou pelo SUS.