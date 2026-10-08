08 de outubro de 2026
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CRIME ORGANIZADO

Operação Espectro IV mobiliza 80 policiais na Vila Real

Por Bárbara Lima |
| Tempo de leitura: 1 min
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Ação de combate ao crime organizado na região da Vila Real, em Várzea Paulista
Ação de combate ao crime organizado na região da Vila Real, em Várzea Paulista

Equipes do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) realizam, nesta quinta-feira (8), a Operação Espectro IV, uma ação de combate ao crime organizado na região da Vila Real, em Várzea Paulista.

De acordo com informações da Polícia Militar, a operação foi deflagrada após levantamentos realizados pelo Núcleo de Inteligência do 1º BAEP e denúncias relacionadas à atuação de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas na região.

Ainda segundo a corporação, as informações apontam para a possível atuação de integrantes de uma facção criminosa no bairro. Também foram recebidas denúncias sobre a instalação de barricadas em vias da região, que teriam como objetivo dificultar a entrada e a atuação das equipes policiais.

Ao menos 80 policiais militares do 1º BAEP participam da operação. A ação tem como objetivo combater a atuação do crime organizado, além de reforçar a segurança e a tranquilidade dos moradores da região.

A operação permanece em andamento. Até o momento, as equipes seguem realizando as ações previstas e novas informações devem ser divulgadas pela Polícia Militar conforme o avanço da ocorrência. 

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