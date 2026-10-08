Equipes do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) realizam, nesta quinta-feira (8), a Operação Espectro IV, uma ação de combate ao crime organizado na região da Vila Real, em Várzea Paulista.
De acordo com informações da Polícia Militar, a operação foi deflagrada após levantamentos realizados pelo Núcleo de Inteligência do 1º BAEP e denúncias relacionadas à atuação de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas na região.
Ainda segundo a corporação, as informações apontam para a possível atuação de integrantes de uma facção criminosa no bairro. Também foram recebidas denúncias sobre a instalação de barricadas em vias da região, que teriam como objetivo dificultar a entrada e a atuação das equipes policiais.
Ao menos 80 policiais militares do 1º BAEP participam da operação. A ação tem como objetivo combater a atuação do crime organizado, além de reforçar a segurança e a tranquilidade dos moradores da região.
A operação permanece em andamento. Até o momento, as equipes seguem realizando as ações previstas e novas informações devem ser divulgadas pela Polícia Militar conforme o avanço da ocorrência.