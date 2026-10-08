Equipes do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) realizam, nesta quinta-feira (8), a Operação Espectro IV, uma ação de combate ao crime organizado na região da Vila Real, em Várzea Paulista.

De acordo com informações da Polícia Militar, a operação foi deflagrada após levantamentos realizados pelo Núcleo de Inteligência do 1º BAEP e denúncias relacionadas à atuação de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas na região.

Ainda segundo a corporação, as informações apontam para a possível atuação de integrantes de uma facção criminosa no bairro. Também foram recebidas denúncias sobre a instalação de barricadas em vias da região, que teriam como objetivo dificultar a entrada e a atuação das equipes policiais.