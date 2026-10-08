A programação cultural desta semana reúne música, teatro, exposições, festivais e atividades para diferentes públicos em cidades do estado de São Paulo. As atrações fazem parte da Agenda Viva SP e incluem opções gratuitas e pagas na capital e no interior.

Entre os destaques está o projeto “Osesp Celebra”, que apresenta uma noite dedicada à obra do cantor e compositor Djavan na Sala São Paulo. A programação também conta com espetáculos teatrais, mostra de fotografia e cenografia, atividades infantis e um evento que une K-POP e Halloween.

No interior paulista, a programação inclui a Festa de Frei Galvão, em Guaratinguetá, o FÉstival, em Santa Bárbara d’Oeste, e um concerto especial da Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí.