A programação cultural desta semana reúne música, teatro, exposições, festivais e atividades para diferentes públicos em cidades do estado de São Paulo. As atrações fazem parte da Agenda Viva SP e incluem opções gratuitas e pagas na capital e no interior.
Entre os destaques está o projeto “Osesp Celebra”, que apresenta uma noite dedicada à obra do cantor e compositor Djavan na Sala São Paulo. A programação também conta com espetáculos teatrais, mostra de fotografia e cenografia, atividades infantis e um evento que une K-POP e Halloween.
No interior paulista, a programação inclui a Festa de Frei Galvão, em Guaratinguetá, o FÉstival, em Santa Bárbara d’Oeste, e um concerto especial da Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí.
Osesp celebra Djavan na Sala São Paulo
Na capital, o projeto “Osesp Celebra” promove uma noite dedicada à obra de Djavan. A apresentação reúne a cantora Vanessa Moreno, o pianista e diretor musical André Mehmari e a Orquestra, em uma homenagem à trajetória e à produção musical do compositor alagoano.
O concerto apresenta novos arranjos para sucessos como “Oceano”, “Capim” e “Cigano”.
A apresentação será realizada no dia 15 de outubro, quinta-feira, das 20h às 21h, na Sala São Paulo, localizada na Praça Júlio Prestes, 16, nos Campos Elíseos.
Os ingressos custam R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia-entrada. A classificação indicativa é livre.
Teatro e exposições
Também na capital, o Teatro Sérgio Cardoso recebe a peça “A menina que inundou o mundo”. O espetáculo acompanha Biê, uma menina de 9 anos que vive as emoções de forma intensa. A história aborda temas como empatia e liberdade de expressão por meio de uma narrativa que combina humor e delicadeza.
No Complexo Cultural Oswald de Andrade, a mostra coletiva “Para Não Esquecer”, do Instituto Criar, apresenta trabalhos recentes dos núcleos de Fotografia e Cenografia. As produções exploram memórias, afetos e situações do cotidiano a partir do olhar de jovens criadores.
Já no Theatro São Pedro, o espetáculo “Brincando em Cena” reúne música, teatro e ópera em uma proposta interativa voltada para todas as idades. A apresentação conta com árias cantadas em português e jogos cênicos.
Na Fábrica de Cultura Parque Belém, um evento no domingo combina a cultura do K-POP com a temática do Halloween, com apresentações de dança, performances e caracterização.
Programação no interior
Em Guaratinguetá, a Festa de Frei Galvão 2026 será realizada de 16 a 25 de outubro, no Santuário de Frei Galvão. Com entrada gratuita, a programação inclui missas, procissões, shows, gastronomia e oficinas do Museu de Arte Sacra de São Paulo.
Neste ano, o evento tem como tema “Vai e Reconstrói! Com Frei Galvão, edificando vidas e moradas”.
Em Santa Bárbara d’Oeste, o FÉstival reúne apresentações musicais e atividades para toda a família. O evento também conta com um Espaço Kids, que oferece oficinas, brinquedos e atrações circenses.
Na região de Tatuí, a Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí realiza um concerto especial com participação da maestra e pianista Ariane Cavallari, da eufonista Andressa Luz e do Quinteto Pérolas.
A programação cultural reúne opções para diferentes idades e interesses, com atividades que passam pela música, teatro, artes visuais, cultura popular e manifestações contemporâneas.