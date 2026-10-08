Jundiaí será sede, entre os dias 10 e 12 de outubro, da 3ª etapa do Circuito Paulista de Vôlei de Praia. As disputas serão realizadas no CECE José Brenna – Sororoca, na Vila Municipal, e terão início a partir das 8h, com entrada gratuita para o público.

Ao todo, 129 duplas participam da competição, representando as categorias Sub-15, Sub-17, Sub-19 e Sub-21, nos naipes masculino e feminino. Entre os inscritos, 18 atletas fazem parte do Time Jundiaí, comandado pelo professor Carlos Calabresi.

A etapa reunirá jovens atletas de diferentes cidades do estado de São Paulo, como Caraguatatuba, Praia Grande, São José dos Campos, São Carlos, Campinas, Hortolândia, Paulínia, Franca, Ribeirão Preto e Barretos.