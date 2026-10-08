Jundiaí será sede, entre os dias 10 e 12 de outubro, da 3ª etapa do Circuito Paulista de Vôlei de Praia. As disputas serão realizadas no CECE José Brenna – Sororoca, na Vila Municipal, e terão início a partir das 8h, com entrada gratuita para o público.
Ao todo, 129 duplas participam da competição, representando as categorias Sub-15, Sub-17, Sub-19 e Sub-21, nos naipes masculino e feminino. Entre os inscritos, 18 atletas fazem parte do Time Jundiaí, comandado pelo professor Carlos Calabresi.
A etapa reunirá jovens atletas de diferentes cidades do estado de São Paulo, como Caraguatatuba, Praia Grande, São José dos Campos, São Carlos, Campinas, Hortolândia, Paulínia, Franca, Ribeirão Preto e Barretos.
A competição é promovida pela Federação Paulista de Volleyball (FPV), em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL). Para a organização, receber uma etapa estadual na cidade contribui para o desenvolvimento da modalidade e amplia as oportunidades para os atletas da região.
“A realização desta etapa estadual em Jundiaí contribui para o fortalecimento da modalidade na cidade e amplia as oportunidades de participação e desenvolvimento dos jovens atletas”, destacou a diretora do Departamento de Esporte de Formação e Rendimento da SMEL, Eliana Cristina da Silva.
A expectativa é que cerca de 1.500 pessoas passem pelo Sororoca durante os três dias de competição, entre atletas, familiares, equipes técnicas e público.
Além de acompanhar as partidas, o evento representa uma oportunidade para os jovens atletas ganharem experiência em uma competição estadual e ampliarem o contato com competidores de diferentes cidades.
As disputas acontecem nos dias 10, 11 e 12 de outubro, no CECE José Brenna – Sororoca, na Vila Municipal, a partir das 8h. A entrada é gratuita.